Екатеринбургский митрополит сравнил гомосексуализм с шизофренией

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Митрополит Алексей Кульберг на рождественской службе. Екатеринбург, кульберг алексей
Кульберг считает, что нет смысла демонстрировать нетрадиционные отношения Фото:

Нетрадиционные отношения являются серьезным нарушением наравне с аутизмом и шизофренией. Такими рассуждениями поделился Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (церковное имя Кульберг) во время прямого эфира на телеканале ОТВ.

«Церковь сохраняет единственно верные — традиционные — отношения к браку: мужчины и женщины. Что же касается гомосексуальных отношений… Я знаю такую науку как психиатрия. И психиатрия свидетельствует о том, что это психическое нарушение, такое же как генетическое нарушение — аутизм, шизофрения», — заявил Кульберг.

Он считает, что в России к людям с психиатрическими расстройствами относятся бережно, а многие специалисты стараются помочь им преодолевать проблемы. «Мне не придет в голову, что, если мы выйдем на улицу, то увидим парад аутистов или шизофреников. И когда извращенные отношения пытаются вывести на поверхность… Слушайте, это шоу: заплатил и пошел. Кого хочешь сыграют», — пояснил екатеринбургский митрополит.

Ранее екатеринбургский митрополит заявил, что не видит необходимости в уроках секспросвета для детей. По его мнения, подобные образовательные встречи должны проводится для родителей детскими психологами.

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Нетрадиционные отношения являются серьезным нарушением наравне с аутизмом и шизофренией. Такими рассуждениями поделился Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (церковное имя Кульберг) во время прямого эфира на телеканале ОТВ. «Церковь сохраняет единственно верные — традиционные — отношения к браку: мужчины и женщины. Что же касается гомосексуальных отношений… Я знаю такую науку как психиатрия. И психиатрия свидетельствует о том, что это психическое нарушение, такое же как генетическое нарушение — аутизм, шизофрения», — заявил Кульберг. Он считает, что в России к людям с психиатрическими расстройствами относятся бережно, а многие специалисты стараются помочь им преодолевать проблемы. «Мне не придет в голову, что, если мы выйдем на улицу, то увидим парад аутистов или шизофреников. И когда извращенные отношения пытаются вывести на поверхность… Слушайте, это шоу: заплатил и пошел. Кого хочешь сыграют», — пояснил екатеринбургский митрополит. Ранее екатеринбургский митрополит заявил, что не видит необходимости в уроках секспросвета для детей. По его мнения, подобные образовательные встречи должны проводится для родителей детскими психологами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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