Екатеринбургский митрополит сравнил гомосексуализм с шизофренией

15 февраля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Кульберг считает, что нет смысла демонстрировать нетрадиционные отношения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Нетрадиционные отношения являются серьезным нарушением наравне с аутизмом и шизофренией. Такими рассуждениями поделился Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (церковное имя Кульберг) во время прямого эфира на телеканале ОТВ. «Церковь сохраняет единственно верные — традиционные — отношения к браку: мужчины и женщины. Что же касается гомосексуальных отношений… Я знаю такую науку как психиатрия. И психиатрия свидетельствует о том, что это психическое нарушение, такое же как генетическое нарушение — аутизм, шизофрения», — заявил Кульберг. Он считает, что в России к людям с психиатрическими расстройствами относятся бережно, а многие специалисты стараются помочь им преодолевать проблемы. «Мне не придет в голову, что, если мы выйдем на улицу, то увидим парад аутистов или шизофреников. И когда извращенные отношения пытаются вывести на поверхность… Слушайте, это шоу: заплатил и пошел. Кого хочешь сыграют», — пояснил екатеринбургский митрополит. Ранее екатеринбургский митрополит заявил, что не видит необходимости в уроках секспросвета для детей. По его мнения, подобные образовательные встречи должны проводится для родителей детскими психологами.

Нетрадиционные отношения являются серьезным нарушением наравне с аутизмом и шизофренией. Такими рассуждениями поделился Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (церковное имя Кульберг) во время прямого эфира на телеканале ОТВ. «Церковь сохраняет единственно верные — традиционные — отношения к браку: мужчины и женщины. Что же касается гомосексуальных отношений… Я знаю такую науку как психиатрия. И психиатрия свидетельствует о том, что это психическое нарушение, такое же как генетическое нарушение — аутизм, шизофрения», — заявил Кульберг. Он считает, что в России к людям с психиатрическими расстройствами относятся бережно, а многие специалисты стараются помочь им преодолевать проблемы. «Мне не придет в голову, что, если мы выйдем на улицу, то увидим парад аутистов или шизофреников. И когда извращенные отношения пытаются вывести на поверхность… Слушайте, это шоу: заплатил и пошел. Кого хочешь сыграют», — пояснил екатеринбургский митрополит. Ранее екатеринбургский митрополит заявил, что не видит необходимости в уроках секспросвета для детей. По его мнения, подобные образовательные встречи должны проводится для родителей детскими психологами.