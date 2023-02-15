В США предрекли сокрушительное поражение Зеленскому

The American Conservative: Зеленский должен начать переговоры, чтобы не потерпеть поражение
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Официальный сайт президента Украины. Москва, владимир зеленский
В США Владимиру Зеленскому порекомендовали начать переговоры, пока Украина не потерпела поражение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выйти на переговоры с Россией, то его ждет сокрушительное поражение. Об этом заявил американский обозреватель Тед Гарлен Карпентер.

«Правительство Владимира Зеленского и его друзья на Западе должны воспользоваться возможностью для продуктивных переговоров, чтобы закончить конфликт и гарантировать нейтральный статус Украины, чтобы эта страна в конечном итоге не потерпела сокрушительное поражение», — заявил Тед Гарлен Карпентер в материале для The American Conservative. Журналист считает, что у Зеленского нет шансов одержать победу на поле боя, поэтому ему необходимо рассмотреть другие способы завершения конфликта.

В США западным лидерам и Украине порекомендовали постараться понять точку зрения России. Единственным способом продуктивно провести переговоры по украинскому конфликту является попытка понять позицию оппонента, но в настоящий момент Украина и ее союзники только настаивают на своих условиях. Умение принимать альтернативную точку зрения конструктивно сказалось бы на переговорном процессе, передает телеканал 360.

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Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выйти на переговоры с Россией, то его ждет сокрушительное поражение. Об этом заявил американский обозреватель Тед Гарлен Карпентер. «Правительство Владимира Зеленского и его друзья на Западе должны воспользоваться возможностью для продуктивных переговоров, чтобы закончить конфликт и гарантировать нейтральный статус Украины, чтобы эта страна в конечном итоге не потерпела сокрушительное поражение», — заявил Тед Гарлен Карпентер в материале для The American Conservative. Журналист считает, что у Зеленского нет шансов одержать победу на поле боя, поэтому ему необходимо рассмотреть другие способы завершения конфликта. В США западным лидерам и Украине порекомендовали постараться понять точку зрения России. Единственным способом продуктивно провести переговоры по украинскому конфликту является попытка понять позицию оппонента, но в настоящий момент Украина и ее союзники только настаивают на своих условиях. Умение принимать альтернативную точку зрения конструктивно сказалось бы на переговорном процессе, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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