В США предрекли сокрушительное поражение Зеленскому

The American Conservative: Зеленский должен начать переговоры, чтобы не потерпеть поражение

15 февраля 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

В США Владимиру Зеленскому порекомендовали начать переговоры, пока Украина не потерпела поражение Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выйти на переговоры с Россией, то его ждет сокрушительное поражение. Об этом заявил американский обозреватель Тед Гарлен Карпентер. «Правительство Владимира Зеленского и его друзья на Западе должны воспользоваться возможностью для продуктивных переговоров, чтобы закончить конфликт и гарантировать нейтральный статус Украины, чтобы эта страна в конечном итоге не потерпела сокрушительное поражение», — заявил Тед Гарлен Карпентер в материале для The American Conservative. Журналист считает, что у Зеленского нет шансов одержать победу на поле боя, поэтому ему необходимо рассмотреть другие способы завершения конфликта. В США западным лидерам и Украине порекомендовали постараться понять точку зрения России. Единственным способом продуктивно провести переговоры по украинскому конфликту является попытка понять позицию оппонента, но в настоящий момент Украина и ее союзники только настаивают на своих условиях. Умение принимать альтернативную точку зрения конструктивно сказалось бы на переговорном процессе, передает телеканал 360.

Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выйти на переговоры с Россией, то его ждет сокрушительное поражение. Об этом заявил американский обозреватель Тед Гарлен Карпентер. «Правительство Владимира Зеленского и его друзья на Западе должны воспользоваться возможностью для продуктивных переговоров, чтобы закончить конфликт и гарантировать нейтральный статус Украины, чтобы эта страна в конечном итоге не потерпела сокрушительное поражение», — заявил Тед Гарлен Карпентер в материале для The American Conservative. Журналист считает, что у Зеленского нет шансов одержать победу на поле боя, поэтому ему необходимо рассмотреть другие способы завершения конфликта. В США западным лидерам и Украине порекомендовали постараться понять точку зрения России. Единственным способом продуктивно провести переговоры по украинскому конфликту является попытка понять позицию оппонента, но в настоящий момент Украина и ее союзники только настаивают на своих условиях. Умение принимать альтернативную точку зрения конструктивно сказалось бы на переговорном процессе, передает телеканал 360.