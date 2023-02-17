Аналитики раскрыли, что российские женщины подарят на 23 февраля мужчинам

Аналитики Moneyplace: россиянки нашли замену носкам для подарка на 23 февраля

17 февраля 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Перед 23 февраля на 1 211% вырос спрос на бензиновые зажигалки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ретро-тренд в виде бензиновых зажигалок, беспроводные наушники, туалетная вода и карманные часы, — это то, что в этом году выбрали российские женщины в подарок своим мужчинам на 23 февраля. О росте продаж этих позиций рассказали URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace. «Выявлен рост продаж перед праздником „23 февраля“. На Wildberries на 1 211% вырос спрос на бензиновые зажигалки, на 685% наушники, на 111% на карманные часы, на 108% на подарочные наборы продуктов. Спрос на носки поднялся лишь на 36%. На Ozon на 193% зафиксирован рост продаж туалетной воды. На носки на 66%», — отметили аналитики маркетплейсов Moneyplace. В беседе с URA.RU CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев объяснил, что интерес к бензиновым зажигалкам связан с тем, что их разрекламировали блогеры. «Моя гипотеза, что какой-то блогер сказал, что зажигалки будут супер-популярными в качестве подарка мужчинам, и все пошли покупать. Также сейчас все большую популярность набирают полноразмерные, беспроводные наушники от Apple, в том числе и реплики. Карманные часы — это оригинальная вещь. Как раньше гусары ходили с карманными часами, вот и сейчас, видимо, такие тоже стали покупать. Чтобы выделиться, оригинальный подарок сделать своему мужчине», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ретро-тренд в виде бензиновых зажигалок, беспроводные наушники, туалетная вода и карманные часы, — это то, что в этом году выбрали российские женщины в подарок своим мужчинам на 23 февраля. О росте продаж этих позиций рассказали URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace. «Выявлен рост продаж перед праздником „23 февраля“. На Wildberries на 1 211% вырос спрос на бензиновые зажигалки, на 685% наушники, на 111% на карманные часы, на 108% на подарочные наборы продуктов. Спрос на носки поднялся лишь на 36%. На Ozon на 193% зафиксирован рост продаж туалетной воды. На носки на 66%», — отметили аналитики маркетплейсов Moneyplace. В беседе с URA.RU CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев объяснил, что интерес к бензиновым зажигалкам связан с тем, что их разрекламировали блогеры. «Моя гипотеза, что какой-то блогер сказал, что зажигалки будут супер-популярными в качестве подарка мужчинам, и все пошли покупать. Также сейчас все большую популярность набирают полноразмерные, беспроводные наушники от Apple, в том числе и реплики. Карманные часы — это оригинальная вещь. Как раньше гусары ходили с карманными часами, вот и сейчас, видимо, такие тоже стали покупать. Чтобы выделиться, оригинальный подарок сделать своему мужчине», — добавил он.