Сеймур Херш ответил на главный вопрос, касающийся спецоперации

Американский журналист Херш: Зеленский затягивает конфликт, жертвуя жизнями украинцев

16 февраля 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

СВО закончится, когда Зеленский перестанет жертвовать жизнями украинцев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация закончится в зависимости от того, сколькими жизнями готов пожертвовать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. «Информация, которую я получаю о [конфликте], особенно с прошлой осени, очень плоха для Украины. Я думаю, что конец близок, что теперь это только вопрос времени. Вопрос того, сколько своих людей хочет убить [президент Украины Владимир] Зеленский», — приводит слова Сеймура Херша издание Democracy now . При этом американский журналист добавил, что конфликт продолжается, в том числе и благодаря поддержке, оказываемой Украине со стороны США. По его мнению американский лидер Джо Байден отправляет дополнительное вооружение с целью «победить». Ранее URA.RU передавало слова Сеймура Херша, что США устроили диверсию на российских газопроводах «Северные потоки», чтобы Европа не вышла из украинского конфликта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Евросоюза и США неоднократно оказывали финансовую и военную поддержку Киеву.

Спецоперация закончится в зависимости от того, сколькими жизнями готов пожертвовать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. «Информация, которую я получаю о [конфликте], особенно с прошлой осени, очень плоха для Украины. Я думаю, что конец близок, что теперь это только вопрос времени. Вопрос того, сколько своих людей хочет убить [президент Украины Владимир] Зеленский», — приводит слова Сеймура Херша издание Democracy now. При этом американский журналист добавил, что конфликт продолжается, в том числе и благодаря поддержке, оказываемой Украине со стороны США. По его мнению американский лидер Джо Байден отправляет дополнительное вооружение с целью «победить». Ранее URA.RU передавало слова Сеймура Херша, что США устроили диверсию на российских газопроводах «Северные потоки», чтобы Европа не вышла из украинского конфликта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Евросоюза и США неоднократно оказывали финансовую и военную поддержку Киеву.