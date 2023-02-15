15 февраля 2023

Сеймур Херш ответил на главный вопрос, касающийся спецоперации

Американский журналист Херш: Зеленский затягивает конфликт, жертвуя жизнями украинцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
СВО закончится, когда Зеленский перестанет жертвовать жизнями украинцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация закончится в зависимости от того, сколькими жизнями готов пожертвовать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Информация, которую я получаю о [конфликте], особенно с прошлой осени, очень плоха для Украины. Я думаю, что конец близок, что теперь это только вопрос времени. Вопрос того, сколько своих людей хочет убить [президент Украины Владимир] Зеленский», — приводит слова Сеймура Херша издание Democracy now.

При этом американский журналист добавил, что конфликт продолжается, в том числе и благодаря поддержке, оказываемой Украине со стороны США. По его мнению американский лидер Джо Байден отправляет дополнительное вооружение с целью «победить».

Ранее URA.RU передавало слова Сеймура Херша, что США устроили диверсию на российских газопроводах «Северные потоки», чтобы Европа не вышла из украинского конфликта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Евросоюза и США неоднократно оказывали финансовую и военную поддержку Киеву.

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Спецоперация закончится в зависимости от того, сколькими жизнями готов пожертвовать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. «Информация, которую я получаю о [конфликте], особенно с прошлой осени, очень плоха для Украины. Я думаю, что конец близок, что теперь это только вопрос времени. Вопрос того, сколько своих людей хочет убить [президент Украины Владимир] Зеленский», — приводит слова Сеймура Херша издание Democracy now. При этом американский журналист добавил, что конфликт продолжается, в том числе и благодаря поддержке, оказываемой Украине со стороны США. По его мнению американский лидер Джо Байден отправляет дополнительное вооружение с целью «победить». Ранее URA.RU передавало слова Сеймура Херша, что США устроили диверсию на российских газопроводах «Северные потоки», чтобы Европа не вышла из украинского конфликта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Евросоюза и США неоднократно оказывали финансовую и военную поддержку Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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