В ЯНАО расширят перечень льгот для участников СВО

В ЯНАО участники СВО смогут бесплатно пользоваться услугами юристов

16 февраля 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Участников СВО и членов их семей внесут в льготный перечень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно воспользоваться услугами государственного юридического бюро. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания региона Анастасия Казанцева на своей странице в telegram-канале. «На заседании профильного комитета в региональном парламенте приняли решение расширить перечень категории получателей этой меры поддержки (помощь бесплатных юристов — прим. URA.RU). Обратиться к специалистам государственного юрбюро и воспользоваться услугами адвокатов бесплатно смогут: ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, члены семьи участников специальной военной операции», — говорится в сообщении. Депутат отметила, что инициатива будет рассмотрена завтра. Окончательное решение по данной инициативе будет приниматься полным депутатским корпусом. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нефтеюганска Эльвира Бугай рассказала губернатору ХМАО Наталье Комаровой о планах по расширению мер поддержки военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, а также членов их семей. Дети участников СВО получат по 10 тысяч рублей, а семьи освободят от земельного налога. В муниципалитете так же предусмотрена единовременная дополнительная выплата в 250 тысяч рублей в случае гибели военнослужащего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно воспользоваться услугами государственного юридического бюро. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания региона Анастасия Казанцева на своей странице в telegram-канале. «На заседании профильного комитета в региональном парламенте приняли решение расширить перечень категории получателей этой меры поддержки (помощь бесплатных юристов — прим. URA.RU). Обратиться к специалистам государственного юрбюро и воспользоваться услугами адвокатов бесплатно смогут: ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, члены семьи участников специальной военной операции», — говорится в сообщении. Депутат отметила, что инициатива будет рассмотрена завтра. Окончательное решение по данной инициативе будет приниматься полным депутатским корпусом. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нефтеюганска Эльвира Бугай рассказала губернатору ХМАО Наталье Комаровой о планах по расширению мер поддержки военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, а также членов их семей. Дети участников СВО получат по 10 тысяч рублей, а семьи освободят от земельного налога. В муниципалитете так же предусмотрена единовременная дополнительная выплата в 250 тысяч рублей в случае гибели военнослужащего.