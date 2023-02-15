Свердловские волонтеры доставили часть помощи в один из госпиталей Белгородской области, в котором восстанавливаются военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказала свердловчанка Олеся Салтанова в соцсети.
«Гуманитарный обоз прибыл в Белгородскую область. В местном госпитале волонтеры из Сухого Лога и Кировграда оставят часть груза для бойцов принимающих участие в спецоперации», — рассказала Олеся Салтанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В видео волонтеры сообщили, что далее помощь доставят до бойцов на фронте.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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