Свердловские волонтеры доставили помощь в белгородский госпиталь для бойцов СВО. Видео

16 февраля 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

Волонтеры из Свердловской области доставили помощь для бойцов в госпиталь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловские волонтеры доставили часть помощи в один из госпиталей Белгородской области, в котором восстанавливаются военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказала свердловчанка Олеся Салтанова в соцсети. «Гуманитарный обоз прибыл в Белгородскую область. В местном госпитале волонтеры из Сухого Лога и Кировграда оставят часть груза для бойцов принимающих участие в спецоперации», — рассказала Олеся Салтанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В видео волонтеры сообщили, что далее помощь доставят до бойцов на фронте. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Свердловские волонтеры доставили часть помощи в один из госпиталей Белгородской области, в котором восстанавливаются военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказала свердловчанка Олеся Салтанова в соцсети. «Гуманитарный обоз прибыл в Белгородскую область. В местном госпитале волонтеры из Сухого Лога и Кировграда оставят часть груза для бойцов принимающих участие в спецоперации», — рассказала Олеся Салтанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В видео волонтеры сообщили, что далее помощь доставят до бойцов на фронте. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.