15 февраля 2023

Свердловские волонтеры доставили помощь в белгородский госпиталь для бойцов СВО. Видео

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Волонтеры из Свердловской области доставили помощь для бойцов в госпиталь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловские волонтеры доставили часть помощи в один из госпиталей Белгородской области, в котором восстанавливаются военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказала свердловчанка Олеся Салтанова в соцсети.

«Гуманитарный обоз прибыл в Белгородскую область. В местном госпитале волонтеры из Сухого Лога и Кировграда оставят часть груза для бойцов принимающих участие в спецоперации», — рассказала Олеся Салтанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В видео волонтеры сообщили, что далее помощь доставят до бойцов на фронте.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Свердловские волонтеры доставили часть помощи в один из госпиталей Белгородской области, в котором восстанавливаются военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказала свердловчанка Олеся Салтанова в соцсети. «Гуманитарный обоз прибыл в Белгородскую область. В местном госпитале волонтеры из Сухого Лога и Кировграда оставят часть груза для бойцов принимающих участие в спецоперации», — рассказала Олеся Салтанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В видео волонтеры сообщили, что далее помощь доставят до бойцов на фронте. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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