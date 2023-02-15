Тюменцы лишились поставок элитного алкоголя, который подают на «Оскаре»

Из тюменских заведений исчезла текила Patron

По данным открытых источников, Patron подают на вечеринке после «Оскара» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из тюменских заведений исчезла премиальная линейка текилы Patron. Об этом URA.RU сообщил бар-менеджер одного из местных баров. Этот бренд считается элитным и, если верить производителю, подается на банкетах после церемоний «Оскара» и «Грэмми».

«Исчезла из заведений текила Patron — очень хорошая, качественная, премиальная текила, на которой мы работали. Она в принципе ушла, и ее сейчас вообще нигде нет. У нас остались две-три бутылки про запас для особых случаев», — рассказывает собеседник агентства.

Бар-менеджер добавляет, что марку Patron еще не начали ввозить в Россию по параллельному импорту через третьи страны, а если и станут, то это очень сильно отразится на ее стоимости. В прежних условиях цена за бутылку начиналась от четырех тысяч рублей и доходила до 27 тысяч за коллекционный экземпляр.

Ранее агентство сообщало о том, что из тюменских заведений скоро исчезнет ликер Jägermeister. Этот бренд был одним из самых продаваемых напитков в своем сегменте, а его уход заметно скажется на ассортименте ресторанов и баров.