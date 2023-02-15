15 февраля 2023
14 февраля 2023

Тюменцы лишились поставок элитного алкоголя, который подают на «Оскаре»

Из тюменских заведений исчезла текила Patron
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Izakaya в ТЦ Европа. Екатеринбург, напиток, прохладительные напитки, коктейли, бар, безалкогольный коктейль
По данным открытых источников, Patron подают на вечеринке после «Оскара» Фото:

Из тюменских заведений исчезла премиальная линейка текилы Patron. Об этом URA.RU сообщил бар-менеджер одного из местных баров. Этот бренд считается элитным и, если верить производителю, подается на банкетах после церемоний «Оскара» и «Грэмми».

«Исчезла из заведений текила Patron — очень хорошая, качественная, премиальная текила, на которой мы работали. Она в принципе ушла, и ее сейчас вообще нигде нет. У нас остались две-три бутылки про запас для особых случаев», — рассказывает собеседник агентства.

Бар-менеджер добавляет, что марку Patron еще не начали ввозить в Россию по параллельному импорту через третьи страны, а если и станут, то это очень сильно отразится на ее стоимости. В прежних условиях цена за бутылку начиналась от четырех тысяч рублей и доходила до 27 тысяч за коллекционный экземпляр.

Ранее агентство сообщало о том, что из тюменских заведений скоро исчезнет ликер Jägermeister. Этот бренд был одним из самых продаваемых напитков в своем сегменте, а его уход заметно скажется на ассортименте ресторанов и баров.

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Из тюменских заведений исчезла премиальная линейка текилы Patron. Об этом URA.RU сообщил бар-менеджер одного из местных баров. Этот бренд считается элитным и, если верить производителю, подается на банкетах после церемоний «Оскара» и «Грэмми». «Исчезла из заведений текила Patron — очень хорошая, качественная, премиальная текила, на которой мы работали. Она в принципе ушла, и ее сейчас вообще нигде нет. У нас остались две-три бутылки про запас для особых случаев», — рассказывает собеседник агентства. Бар-менеджер добавляет, что марку Patron еще не начали ввозить в Россию по параллельному импорту через третьи страны, а если и станут, то это очень сильно отразится на ее стоимости. В прежних условиях цена за бутылку начиналась от четырех тысяч рублей и доходила до 27 тысяч за коллекционный экземпляр. Ранее агентство сообщало о том, что из тюменских заведений скоро исчезнет ликер Jägermeister. Этот бренд был одним из самых продаваемых напитков в своем сегменте, а его уход заметно скажется на ассортименте ресторанов и баров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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