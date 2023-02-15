В ХМАО ищут сотрудника в департамент здравоохранения с зарплатой в 100 тысяч рублей

16 февраля 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

Должность предусматривает ненормированный рабочий день Фото: Анна Майорова © URA.RU В департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры требуется консультант в отдел организации ведомственного контроля качества медицинской помощи и работы с обращениями граждан. В объявлении на сайте «Госслужба» указанно, что зарплата составляет от 80 до 100 тысяч рублей. «Условия: контракт бессрочный, командировки — 10% рабочего времени, ненормированный рабочий день. Социальные гарантии — ежегодная оплата санаторно — курортного лечение на территории РФ, оплата проезда к месту проведения отпуска или санаторно — курортного лечения один раз в два года. Заработная плата от 80 до 100 тысяч рублей», — указано на сайте по поиску работы. Основным требованием к соискателю является опыт работы на госслужбе не менее двух лет и наличие высшего образования. Кандидат должен обладать стрессоустойчивостью. Ранее URA.RU сообщало, что дирекция по эксплуатации служебных зданий ХМАО разметила вакансию на должность начальника управления государственных закупок. В объявлении работодатель обещает карьерный рост и зарплату до 115 тысяч рублей.

В департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры требуется консультант в отдел организации ведомственного контроля качества медицинской помощи и работы с обращениями граждан. В объявлении на сайте «Госслужба» указанно, что зарплата составляет от 80 до 100 тысяч рублей. «Условия: контракт бессрочный, командировки — 10% рабочего времени, ненормированный рабочий день. Социальные гарантии — ежегодная оплата санаторно — курортного лечение на территории РФ, оплата проезда к месту проведения отпуска или санаторно — курортного лечения один раз в два года. Заработная плата от 80 до 100 тысяч рублей», — указано на сайте по поиску работы. Основным требованием к соискателю является опыт работы на госслужбе не менее двух лет и наличие высшего образования. Кандидат должен обладать стрессоустойчивостью. Ранее URA.RU сообщало, что дирекция по эксплуатации служебных зданий ХМАО разметила вакансию на должность начальника управления государственных закупок. В объявлении работодатель обещает карьерный рост и зарплату до 115 тысяч рублей.