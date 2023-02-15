В ХМАО ищут сотрудника в департамент здравоохранения с зарплатой в 100 тысяч рублей

В департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры требуется консультант в отдел организации ведомственного контроля качества медицинской помощи и работы с обращениями граждан. В объявлении на сайте «Госслужба» указанно, что зарплата составляет от 80 до 100 тысяч рублей.
«Условия: контракт бессрочный, командировки — 10% рабочего времени, ненормированный рабочий день. Социальные гарантии — ежегодная оплата санаторно — курортного лечение на территории РФ, оплата проезда к месту проведения отпуска или санаторно — курортного лечения один раз в два года. Заработная плата от 80 до 100 тысяч рублей», — указано на сайте по поиску работы.
Основным требованием к соискателю является опыт работы на госслужбе не менее двух лет и наличие высшего образования. Кандидат должен обладать стрессоустойчивостью.
Ранее URA.RU сообщало, что дирекция по эксплуатации служебных зданий ХМАО разметила вакансию на должность начальника управления государственных закупок. В объявлении работодатель обещает карьерный рост и зарплату до 115 тысяч рублей.
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