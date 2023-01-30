В ХМАО ищут начальника управления госзакупок с зарплатой в 115 тысяч рублей

Дирекция по эксплуатации служебных зданий ХМАО разметила вакансию на должность начальника управления государственных закупок. В объявлении на сайте «Город работ» указанно, что зарплата составляет до 115 тысяч рублей.
«Условия: официальное трудоустройство, полный социальный пакет, в том числе отпуск 58 календарных дней. Кроме того, в вакансии обещают карьерный рост и зарплату до 115 тысяч рублей», — отмечается на сайте по поиску работы.
Требования к соискателю: опыт работы в аналогичной должности от трех лет, высшее образование и знание законов 223 и 43 ФЗ. Сотрудник будет заниматься организацией закупок и работой с поставщиками.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на вахту ищут машинистов трубоукладчика, которым готовы платить от 161 до 323 тысяч рублей. Агентство рассказывало, что именно машинистам чаще всего предлагают высокую зарплату среди рабочих профессий в регионе.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».