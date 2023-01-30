30 января 2023

В ХМАО ищут начальника управления госзакупок с зарплатой в 115 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Кроме того, будущему сотруднику предлагают отпуск 58 дней Фото:

Дирекция по эксплуатации служебных зданий ХМАО разметила вакансию на должность начальника управления государственных закупок. В объявлении на сайте «Город работ» указанно, что зарплата составляет до 115 тысяч рублей.

«Условия: официальное трудоустройство, полный социальный пакет, в том числе отпуск 58 календарных дней. Кроме того, в вакансии обещают карьерный рост и зарплату до 115 тысяч рублей», — отмечается на сайте по поиску работы.

Требования к соискателю: опыт работы в аналогичной должности от трех лет, высшее образование и знание законов 223 и 43 ФЗ. Сотрудник будет заниматься организацией закупок и работой с поставщиками.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на вахту ищут машинистов трубоукладчика, которым готовы платить от 161 до 323 тысяч рублей. Агентство рассказывало, что именно машинистам чаще всего предлагают высокую зарплату среди рабочих профессий в регионе.

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Дирекция по эксплуатации служебных зданий ХМАО разметила вакансию на должность начальника управления государственных закупок. В объявлении на сайте «Город работ» указанно, что зарплата составляет до 115 тысяч рублей. «Условия: официальное трудоустройство, полный социальный пакет, в том числе отпуск 58 календарных дней. Кроме того, в вакансии обещают карьерный рост и зарплату до 115 тысяч рублей», — отмечается на сайте по поиску работы. Требования к соискателю: опыт работы в аналогичной должности от трех лет, высшее образование и знание законов 223 и 43 ФЗ. Сотрудник будет заниматься организацией закупок и работой с поставщиками. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на вахту ищут машинистов трубоукладчика, которым готовы платить от 161 до 323 тысяч рублей. Агентство рассказывало, что именно машинистам чаще всего предлагают высокую зарплату среди рабочих профессий в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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