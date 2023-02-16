Посольство РФ намекнуло, что США занимаются международным терроризмом

Посольство: Россия расценивает подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма

Взрыв «Северных потоков» — акт международного терроризма, заявили в посольстве РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

Россия считает подрыв газопроводов «Северный поток» актом международного терроризма, и Вашингтону следует доказать свою непричастность к инциденту, а не заниматься пустыми обвинениями. Об этом сообщило посольство РФ в США.

«Квалифицируем инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования. Соединенным Штатам, претендующим на роль источника „истины в последней инстанции“, не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу», — говорится в обращении посольства в Telegram. Так РФ отреагировала на заявление официального представителя госдепартамента Неда Прайса о том, что США отвергают обвинения по подрыву «Северного потока» и оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции произошел инцидент.

В дипмиссии пообещали, что Россия не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Там также указали, что на морском дне могут еще оставаться невзорванные заряды.

Взрывы на российских «Северном потоке — 1» и на «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября. Однако Россию отказались подключать к расследованию. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, которое свидетельствует о том, что диверсию осуществили американские водолазы по заказу правительства США. По его данным, Вашингтон испугался, что Германия откроет «Северные потоки» в преддверие зимы.