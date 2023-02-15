Пермские приставы нашли должницу, записавшись к ней на массаж

16 февраля 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

К пермской массажистке явились судебные приставы Фото: Размик Закарян © URA.RU Судебные приставы из Перми нашли должницу, записавшись к ней на массаж. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «Женщина уклонялась от выплаты 18,5 тысяч рублей и прочих кредитных обязательств. Для этого женщина трижды сменила фамилию. Судебный пристав разыскал аккаунт пермячки в соцсети „ВКонтакте“ и записался к ней на сеанс массажа. В назначенное время сотрудник ведомства явился к ничего не подозревающей женщине и предъявил ей служебное удостоверение», — пояснили в УФССП. В отношении должницы были составлены необходимые протоколы и установлено место ее проживания. Также приставы наложили арест на ее мобильный телефон.

Судебные приставы из Перми нашли должницу, записавшись к ней на массаж. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «Женщина уклонялась от выплаты 18,5 тысяч рублей и прочих кредитных обязательств. Для этого женщина трижды сменила фамилию. Судебный пристав разыскал аккаунт пермячки в соцсети „ВКонтакте“ и записался к ней на сеанс массажа. В назначенное время сотрудник ведомства явился к ничего не подозревающей женщине и предъявил ей служебное удостоверение», — пояснили в УФССП. В отношении должницы были составлены необходимые протоколы и установлено место ее проживания. Также приставы наложили арест на ее мобильный телефон.