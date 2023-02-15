Пермские приставы нашли должницу, записавшись к ней на массаж

К пермской массажистке явились судебные приставы
Судебные приставы из Перми нашли должницу, записавшись к ней на массаж. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
«Женщина уклонялась от выплаты 18,5 тысяч рублей и прочих кредитных обязательств. Для этого женщина трижды сменила фамилию. Судебный пристав разыскал аккаунт пермячки в соцсети „ВКонтакте“ и записался к ней на сеанс массажа. В назначенное время сотрудник ведомства явился к ничего не подозревающей женщине и предъявил ей служебное удостоверение», — пояснили в УФССП.
В отношении должницы были составлены необходимые протоколы и установлено место ее проживания. Также приставы наложили арест на ее мобильный телефон.
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