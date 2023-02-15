15 февраля 2023

Пермские приставы нашли должницу, записавшись к ней на массаж

© Служба новостей «URA.RU»
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К пермской массажистке явились судебные приставы Фото:

Судебные приставы из Перми нашли должницу, записавшись к ней на массаж. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«Женщина уклонялась от выплаты 18,5 тысяч рублей и прочих кредитных обязательств. Для этого женщина трижды сменила фамилию. Судебный пристав разыскал аккаунт пермячки в соцсети „ВКонтакте“ и записался к ней на сеанс массажа. В назначенное время сотрудник ведомства явился к ничего не подозревающей женщине и предъявил ей служебное удостоверение», — пояснили в УФССП.

В отношении должницы были составлены необходимые протоколы и установлено место ее проживания. Также приставы наложили арест на ее мобильный телефон.

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Судебные приставы из Перми нашли должницу, записавшись к ней на массаж. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «Женщина уклонялась от выплаты 18,5 тысяч рублей и прочих кредитных обязательств. Для этого женщина трижды сменила фамилию. Судебный пристав разыскал аккаунт пермячки в соцсети „ВКонтакте“ и записался к ней на сеанс массажа. В назначенное время сотрудник ведомства явился к ничего не подозревающей женщине и предъявил ей служебное удостоверение», — пояснили в УФССП. В отношении должницы были составлены необходимые протоколы и установлено место ее проживания. Также приставы наложили арест на ее мобильный телефон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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