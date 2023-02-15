15 февраля 2023
14 февраля 2023

В Сургуте на 10 часов задержали вылет самолета Utair в Ташкент

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, utair, борт самолета, посадочные места
На самолет было зарегистрировано 150 человек Фото:

Транспортная прокуратура УрФО выясняет, что стало причиной задержки вылета самолета авиакомпании «ЮТэйр», следующего по маршруту Сургут-Ташкент. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«16.02.2023 в 08 часов 30 минут в аэропорту Сургута задерживается вылет рейса авиакомпании „Utair. “, следующего по маршруту Сургут-Ташкент. Предварительная причина — техническая неисправность воздушного судна. За предоставлением авиаперевозчиком услуг пассажирам Сургутской транспортной прокуратурой установлен контроль», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре, рейс перенесли на вечер. Ожидание вылета составит почти 10 часов. Всего на рейс было зарегистрировано 150 человек, из которых двое несовершеннолетних.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута задерживаются вылеты двух самолетов. Судна не смогли вылететь в Уфу из-за технической неисправности.

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Транспортная прокуратура УрФО выясняет, что стало причиной задержки вылета самолета авиакомпании «ЮТэйр», следующего по маршруту Сургут-Ташкент. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «16.02.2023 в 08 часов 30 минут в аэропорту Сургута задерживается вылет рейса авиакомпании „Utair. “, следующего по маршруту Сургут-Ташкент. Предварительная причина — техническая неисправность воздушного судна. За предоставлением авиаперевозчиком услуг пассажирам Сургутской транспортной прокуратурой установлен контроль», — сообщили в ведомстве. Как сообщили в прокуратуре, рейс перенесли на вечер. Ожидание вылета составит почти 10 часов. Всего на рейс было зарегистрировано 150 человек, из которых двое несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута задерживаются вылеты двух самолетов. Судна не смогли вылететь в Уфу из-за технической неисправности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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