15 февраля 2023

Пермяка за пьяную езду лишили машины и отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор
Отбывать наказание виновный будет в колонии-поселении Фото:

У жителя поселка Ильинский (Пермский край) конфисковали автомобиль, а также назначили 25-летнему мужчине наказание в виде пятимесячного срока в колонии. Пермяка признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«В августе 2022 года сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-21120. Полицейские обратили внимание на наличие у водителя признаков опьянения. Было установлено, что в 2021 году мужчину уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. После повторного нарушения суд назначил виновному наказание в виде пяти месяцев в колонии-поселении. Принадлежащий ему автомобиль конфискован», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

В ведомстве также уточнили, что в Ильинском городском округе на сегодня уже имеется три случая изъятия автомобиля у водителей. Все они также управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за пьяную езду к реальному тюремному сроку суд приговорил жителя Чусового. Он проведет девять месяцев в колонии общего режима.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

У жителя поселка Ильинский (Пермский край) конфисковали автомобиль, а также назначили 25-летнему мужчине наказание в виде пятимесячного срока в колонии. Пермяка признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. «В августе 2022 года сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-21120. Полицейские обратили внимание на наличие у водителя признаков опьянения. Было установлено, что в 2021 году мужчину уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. После повторного нарушения суд назначил виновному наказание в виде пяти месяцев в колонии-поселении. Принадлежащий ему автомобиль конфискован», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В ведомстве также уточнили, что в Ильинском городском округе на сегодня уже имеется три случая изъятия автомобиля у водителей. Все они также управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за пьяную езду к реальному тюремному сроку суд приговорил жителя Чусового. Он проведет девять месяцев в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...