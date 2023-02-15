Пермяка за пьяную езду лишили машины и отправили в колонию

Отбывать наказание виновный будет в колонии-поселении Фото: Анна Майорова © URA.RU

У жителя поселка Ильинский (Пермский край) конфисковали автомобиль, а также назначили 25-летнему мужчине наказание в виде пятимесячного срока в колонии. Пермяка признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«В августе 2022 года сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-21120. Полицейские обратили внимание на наличие у водителя признаков опьянения. Было установлено, что в 2021 году мужчину уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. После повторного нарушения суд назначил виновному наказание в виде пяти месяцев в колонии-поселении. Принадлежащий ему автомобиль конфискован», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

В ведомстве также уточнили, что в Ильинском городском округе на сегодня уже имеется три случая изъятия автомобиля у водителей. Все они также управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за пьяную езду к реальному тюремному сроку суд приговорил жителя Чусового. Он проведет девять месяцев в колонии общего режима.