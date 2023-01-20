Пермяк отправился в тюрьму за пьяную езду

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Мужчина дважды попался пьяным за рулем Фото:

Жителя Чусового (Пермский край) суд приговорил к реальному тюремному сроку за то, что он ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подробности о том, как пермяк нарушил закон сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда.

«В августе 2022 года сотрудники ГИБДД остановили жителя Чусового, который будучи за рулем автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже совершал аналогичное нарушение. Суд признал пермяка виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы», — сообщили в суде.

Следующие девять месяцев мужчина проведет в колонии общего режима. Помимо этого, ему три года будет нельзя водить автомобиль

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Жителя Чусового (Пермский край) суд приговорил к реальному тюремному сроку за то, что он ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подробности о том, как пермяк нарушил закон сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда. «В августе 2022 года сотрудники ГИБДД остановили жителя Чусового, который будучи за рулем автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже совершал аналогичное нарушение. Суд признал пермяка виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы», — сообщили в суде. Следующие девять месяцев мужчина проведет в колонии общего режима. Помимо этого, ему три года будет нельзя водить автомобиль
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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