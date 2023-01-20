Пермяк отправился в тюрьму за пьяную езду

Мужчина дважды попался пьяным за рулем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Чусового (Пермский край) суд приговорил к реальному тюремному сроку за то, что он ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подробности о том, как пермяк нарушил закон сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда.

«В августе 2022 года сотрудники ГИБДД остановили жителя Чусового, который будучи за рулем автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже совершал аналогичное нарушение. Суд признал пермяка виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы», — сообщили в суде.

Следующие девять месяцев мужчина проведет в колонии общего режима. Помимо этого, ему три года будет нельзя водить автомобиль