Пермяк отправился в тюрьму за пьяную езду

Жителя Чусового (Пермский край) суд приговорил к реальному тюремному сроку за то, что он ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подробности о том, как пермяк нарушил закон сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда.
«В августе 2022 года сотрудники ГИБДД остановили жителя Чусового, который будучи за рулем автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже совершал аналогичное нарушение. Суд признал пермяка виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы», — сообщили в суде.
Следующие девять месяцев мужчина проведет в колонии общего режима. Помимо этого, ему три года будет нельзя водить автомобиль
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