Курганцы полчаса ждут бесплатной автобусной пересадки у Чеховского моста

Специальный график автобусов ввели из-за ремонта Чеховского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане некоторым горожанам приходится до получаса ждать автобуса для бесплатной пересадки в районе ремонтируемого Чеховского моста. Об этом сообщили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Заозерный LIVE».

«Автобусы не дожидаются своих дублеров с другой стороны ж/д перехода. Сегодня, например, в районе 8:40 утра [автобус] № 366 на ул. Загородная не дождался, когда пассажиры с только что приехавшего автобуса № 366 на ул. Мостостроителей дойдут до остановки, и уехал. Людям пришлось 20 минут ждать следующий автобус. Но им уже оказался № 66, где билет № 366 не действует», — указано в сообщении. По словам авторов текста, аналогичная проблема возникает и у пассажиров маршрута №66. Тем, кто не хочет ждать 20-30 минут, приходится платить деньги за поездку на другом маршруте.

Наличие проблемы URA.RU подтвердил руководитель движения «Наш Заозерный» Дмитрий Хапов. «К нам в движение через чаты микрорайонов и в личных сообщениях поступают обращения заозерцев об этом», — рассказал URA.RU Хапов. При этом он отметил, что специалисты действительно дежурят на остановках в пересадочном узле, а кондукторы вежливо объясняют пассажиром, как им пользоваться переходом.

URA.RU направило вопросы по теме в мэрию. На момент написания новости, ответ не был получен. Гендиректор компании «Транссервис» Наталья Кутепова рассказала URA.RU, что графики автобусов специально подстроены так, чтобы пассажиры успевали сделать пересадку. Она добавила, что на маршрутах № 66 и № 94, за которые отвечает ее компания, все автобусы находятся на линии.

Из-за ремонта Чеховского моста автобусы по маршрутам № 66, 366 и 94 объезжают путепровод по специальной схеме. Пассажирам нужно выходить из автобусов, воспользоваться железнодорожным переходом и там уже сесть в автобус того же перевозчика, чтобы бесплатно продолжить путь.