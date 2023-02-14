На Чеховском мосте образовались пробки из-за перекрытия одной полосы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане образовались пробки из машин на Чеховском мосту, на котором с 15 февраля начинаются демонтажные работы. Об этом передает корреспондент, побывавший на путепроводе.

«На Чеховском путепроводе пробки. В них скапливается несколько десятков машин, которые едут в Заозерный район и обратно. Рабочие закрывают одну полосу, движение будет реверсивным», — передает корреспондент.

В мэрии Кургана отметили, в связи с началом ремонтных работ на Чеховском мосте автобусы по маршрутам № 66, 366 и 94 будут ездить в объезд по специальной схеме. «Возле остановок „2 микрорайон“ по улицам Загородная и Мостостроителей дежурят сотрудники МКУ „Транспортное управление“ и компаний-перевозчиков, осуществляя контроль за работой общественного транспорта и еще раз информируя горожан, как им добраться до нужного места», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. На данных остановочных пункта дежурство будет длиться в ежедневном режиме в течение недели находиться

Ранее URA.RU писало, что ремонт Чеховского моста в Кургане начнется 15 февраля. В мэрии заявляли, что его полностью закроют после демонтажных работ, а на путях объезда путепровода перенастроить светофоры. Также сообщалось, что из-за ремонтных работ в два раза увеличат время остановки поездов, чтобы горожане могли добираться из Заозерного района до пригородного вокзала.