К посланию Путина в Москву приехали лидеры Беларуси, Южной Осетии и Абхазии

16 февраля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

В ходе послания от Путина ждут заявления об объединении трех государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Абхазии Аслан Бжания и лидер Республики Южная Осетия Алан Гаглоев находятся в Москве и каждый из них ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Все остаются в Москве на послание руководителя России. Об этом сообщают пресс-службы лидеров государств. «Президент Абхазии Аслан Бжания с 14 февраля находится в Москве с рабочим визитом. Он пробудет в России 7-10 дней. 22 февраля президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев встретится в Кремле с Владимиром Путиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в Москве и его встреча с российским лидером запланирована на 17 февраля», — говорится в сообщениях официальных ведомств.



Политические аналитики усматривают в этих встречах вопрос объединения этих государств или присоединение их к России. Пересматриваются разные варианты. В том числе создание нового государства CСР. «В прошлом году в Белоруссии были приняты поправки в Конституцию. В новой редакции нет прямого указания на безъядерный статус государства. Эти поправки прошли практически незамеченными, однако это очень важный момент в процессе объединения с Россией», — предположил в разговоре с MK глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. При этом другие политобозреватели настойчиво говорят о подготовке тройственного союза с Абхазией и Южной Осетией.



Объединительные процессы продиктованы вопросами национальной безопасности государств на фоне противостояния с Западом. В своем послании Федеральному Собранию 21 февраля президент России Владимир Путин акцентирует внимание на ходе спецоперации на Украине, работе военно-промышленного комплекса (ВПК) и борьбе с внутренними диверсиями в стране. Такими прогнозами поделились депутаты Госдумы РФ и российские высокопоставленные официальные лица. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Абхазии Аслан Бжания и лидер Республики Южная Осетия Алан Гаглоев находятся в Москве и каждый из них ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Все остаются в Москве на послание руководителя России. Об этом сообщают пресс-службы лидеров государств. «Президент Абхазии Аслан Бжания с 14 февраля находится в Москве с рабочим визитом. Он пробудет в России 7-10 дней. 22 февраля президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев встретится в Кремле с Владимиром Путиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в Москве и его встреча с российским лидером запланирована на 17 февраля», — говорится в сообщениях официальных ведомств. Политические аналитики усматривают в этих встречах вопрос объединения этих государств или присоединение их к России. Пересматриваются разные варианты. В том числе создание нового государства CСР. «В прошлом году в Белоруссии были приняты поправки в Конституцию. В новой редакции нет прямого указания на безъядерный статус государства. Эти поправки прошли практически незамеченными, однако это очень важный момент в процессе объединения с Россией», — предположил в разговоре с MK глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. При этом другие политобозреватели настойчиво говорят о подготовке тройственного союза с Абхазией и Южной Осетией. Объединительные процессы продиктованы вопросами национальной безопасности государств на фоне противостояния с Западом. В своем послании Федеральному Собранию 21 февраля президент России Владимир Путин акцентирует внимание на ходе спецоперации на Украине, работе военно-промышленного комплекса (ВПК) и борьбе с внутренними диверсиями в стране. Такими прогнозами поделились депутаты Госдумы РФ и российские высокопоставленные официальные лица.