Сурков двумя словами описал СВО и Минские соглашения

Сурков остался доволен расширением западных границ России

16 февраля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Владислав Сурков доволен расширением западных границ России и эффективностью армии РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-помощник президента России Владислав Сурков остался доволен расширением западных границ РФ и успехами российской армии на Украине. Также он признался, что при работе над Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение. Ответы «да» и «нет» на соответствующие были озвучены в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову. Владислав Сурков остался доволен расширением Россией своих западных границ, эффективностью армии России и предсказал нормализацию отношений России и Запада в будущем. Экс-помощник президента исключил уверенность в будущем выполнении Минских соглашений во время работы над текстом документа. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале Чеснакова. Владислав Сурков с 2013 года выполнял обязанности помощника президента и руководил управлением по сотрудничеству с СНГ. При непосредственном участии Суркова были оформлены первые и вторые минские соглашения

Экс-помощник президента России Владислав Сурков остался доволен расширением западных границ РФ и успехами российской армии на Украине. Также он признался, что при работе над Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение. Ответы «да» и «нет» на соответствующие были озвучены в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову. Владислав Сурков остался доволен расширением Россией своих западных границ, эффективностью армии России и предсказал нормализацию отношений России и Запада в будущем. Экс-помощник президента исключил уверенность в будущем выполнении Минских соглашений во время работы над текстом документа. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале Чеснакова. Владислав Сурков с 2013 года выполнял обязанности помощника президента и руководил управлением по сотрудничеству с СНГ. При непосредственном участии Суркова были оформлены первые и вторые минские соглашения