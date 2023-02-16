Сурков двумя словами описал СВО и Минские соглашения

Сурков остался доволен расширением западных границ России
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Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию РФ. Москва, сурков владислав
Владислав Сурков доволен расширением западных границ России и эффективностью армии РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-помощник президента России Владислав Сурков остался доволен расширением западных границ РФ и успехами российской армии на Украине. Также он признался, что при работе над Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение. Ответы «да» и «нет» на соответствующие были озвучены в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Владислав Сурков остался доволен расширением Россией своих западных границ, эффективностью армии России и предсказал нормализацию отношений России и Запада в будущем. Экс-помощник президента исключил уверенность в будущем выполнении Минских соглашений во время работы над текстом документа. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале Чеснакова.

Владислав Сурков с 2013 года выполнял обязанности помощника президента и руководил управлением по сотрудничеству с СНГ. При непосредственном участии Суркова были оформлены первые и вторые минские соглашения

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Экс-помощник президента России Владислав Сурков остался доволен расширением западных границ РФ и успехами российской армии на Украине. Также он признался, что при работе над Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение. Ответы «да» и «нет» на соответствующие были озвучены в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову. Владислав Сурков остался доволен расширением Россией своих западных границ, эффективностью армии России и предсказал нормализацию отношений России и Запада в будущем. Экс-помощник президента исключил уверенность в будущем выполнении Минских соглашений во время работы над текстом документа. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале Чеснакова. Владислав Сурков с 2013 года выполнял обязанности помощника президента и руководил управлением по сотрудничеству с СНГ. При непосредственном участии Суркова были оформлены первые и вторые минские соглашения
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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