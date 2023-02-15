Спикер гордумы Екатеринбурга объяснил, зачем занимается эзотерикой

Спикер екатеринбургской думы Володин: Эзотерика помогает накапливать энергию для дел

16 февраля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Игорь Володин рассказал, что считает эзотерику полезным увлечением Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Спикер гордумы Екатеринбурга признался, что эзотерика помогает поддерживать свое здоровье и черпать энергию для спорта и проведения времени с семьей. Об этом чиновник рассказал в интервью журналистам. «А что в этом плохого? Да, мне нравится этим заниматься. Медитация, энергетика приносят мне хорошие результаты. Я — девятикратный чемпион по жиму штанги лежа. Не устаю в течение дня, после работы могу пойти на тренировку, а после позаниматься с детьми», — цитирует Володина информагентство «Новый день». Он подчеркнул, что занимается эзотерикой исключительно в нерабочее время и считает это таким же своим увлечением, как спорт. При этом, по словам спикера гордумы, нетрадиционное лечение приносит свои плоды. Он привел пример того, как люди улучшили свое зрение с помощью гимнастики, а также рассказал, что лечение руками может помочь избавиться от болезней. Володин упомянул, что занимается эзотерикой не один и имеет много сторонников. Некоторые из них — его коллеги. По словам чиновника, его увлечения не противоречат науке, но позволяют реже обращаться к врачам. Игорь Володин привлек к себе внимание СМИ после того, как выступил на эзотерическом форуме. Там он признался в способности лечить руками и рассказал о космической энергии.

Спикер гордумы Екатеринбурга признался, что эзотерика помогает поддерживать свое здоровье и черпать энергию для спорта и проведения времени с семьей. Об этом чиновник рассказал в интервью журналистам. «А что в этом плохого? Да, мне нравится этим заниматься. Медитация, энергетика приносят мне хорошие результаты. Я — девятикратный чемпион по жиму штанги лежа. Не устаю в течение дня, после работы могу пойти на тренировку, а после позаниматься с детьми», — цитирует Володина информагентство «Новый день». Он подчеркнул, что занимается эзотерикой исключительно в нерабочее время и считает это таким же своим увлечением, как спорт. При этом, по словам спикера гордумы, нетрадиционное лечение приносит свои плоды. Он привел пример того, как люди улучшили свое зрение с помощью гимнастики, а также рассказал, что лечение руками может помочь избавиться от болезней. Володин упомянул, что занимается эзотерикой не один и имеет много сторонников. Некоторые из них — его коллеги. По словам чиновника, его увлечения не противоречат науке, но позволяют реже обращаться к врачам. Игорь Володин привлек к себе внимание СМИ после того, как выступил на эзотерическом форуме. Там он признался в способности лечить руками и рассказал о космической энергии.