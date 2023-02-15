15 февраля 2023

Спикер гордумы Екатеринбурга объяснил, зачем занимается эзотерикой

Спикер екатеринбургской думы Володин: Эзотерика помогает накапливать энергию для дел
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт , посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, володин игорь
Игорь Володин рассказал, что считает эзотерику полезным увлечением Фото:

Спикер гордумы Екатеринбурга признался, что эзотерика помогает поддерживать свое здоровье и черпать энергию для спорта и проведения времени с семьей. Об этом чиновник рассказал в интервью журналистам.

«А что в этом плохого? Да, мне нравится этим заниматься. Медитация, энергетика приносят мне хорошие результаты. Я — девятикратный чемпион по жиму штанги лежа. Не устаю в течение дня, после работы могу пойти на тренировку, а после позаниматься с детьми», — цитирует Володина информагентство «Новый день».

Он подчеркнул, что занимается эзотерикой исключительно в нерабочее время и считает это таким же своим увлечением, как спорт. При этом, по словам спикера гордумы, нетрадиционное лечение приносит свои плоды. Он привел пример того, как люди улучшили свое зрение с помощью гимнастики, а также рассказал, что лечение руками может помочь избавиться от болезней.

Володин упомянул, что занимается эзотерикой не один и имеет много сторонников. Некоторые из них — его коллеги. По словам чиновника, его увлечения не противоречат науке, но позволяют реже обращаться к врачам.

Игорь Володин привлек к себе внимание СМИ после того, как выступил на эзотерическом форуме. Там он признался в способности лечить руками и рассказал о космической энергии.

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Спикер гордумы Екатеринбурга признался, что эзотерика помогает поддерживать свое здоровье и черпать энергию для спорта и проведения времени с семьей. Об этом чиновник рассказал в интервью журналистам. «А что в этом плохого? Да, мне нравится этим заниматься. Медитация, энергетика приносят мне хорошие результаты. Я — девятикратный чемпион по жиму штанги лежа. Не устаю в течение дня, после работы могу пойти на тренировку, а после позаниматься с детьми», — цитирует Володина информагентство «Новый день». Он подчеркнул, что занимается эзотерикой исключительно в нерабочее время и считает это таким же своим увлечением, как спорт. При этом, по словам спикера гордумы, нетрадиционное лечение приносит свои плоды. Он привел пример того, как люди улучшили свое зрение с помощью гимнастики, а также рассказал, что лечение руками может помочь избавиться от болезней. Володин упомянул, что занимается эзотерикой не один и имеет много сторонников. Некоторые из них — его коллеги. По словам чиновника, его увлечения не противоречат науке, но позволяют реже обращаться к врачам. Игорь Володин привлек к себе внимание СМИ после того, как выступил на эзотерическом форуме. Там он признался в способности лечить руками и рассказал о космической энергии.
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