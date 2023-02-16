Патрушев: в 2022 году на территорию России не пустили девять тысяч иностранцев

16 февраля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев начал совещание по национальной безопасности на предприятие АО «КОНАР» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более девяти тысячам иностранцам в 2022 году был запрещен въезд на территорию РФ, более 500 из них подозревались в причастности к террористической и экстремистской деятельности. Количество выдворенных из России иностранцев выросло в 2,5 раза. Об этом на совещании в Челябинске 16 февраля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и связал эти данные с реализацией решений, принятых год назад на региональном заседании, которое было посвящено противодействию незаконной миграции. «В прошлом году в УрФО на миграционный учет поставлено почти 475 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, рост составил 67%», — сообщил Патрушев. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Секретарь Совбеза связал эти данные с реализацией решений, принятых год назад на региональном заседании, которое было посвящено противодействию незаконной миграции. По его данным в прошлом году в УрФО на миграционный учет поставлено почти 475 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, рост составил 67%. Также для реализации принятых год назад решений был разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». За отчетный период на территории УрФО вынесено 1,5 тысяч судебных решений о блокировке интернет-страниц, содержащих информацию о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, продажи поддельных документов, добавил Патрушев. Открытый доклад Патрушева продлился 15-20 минут. Затем совещание началось за закрытыми дверями. Помимо всех уральских губернаторов и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева, в мероприятии принимают участие представители федеральных структур МВД, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и федеральной таможенной службы. Также в совещании участвует министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более девяти тысячам иностранцам в 2022 году был запрещен въезд на территорию РФ, более 500 из них подозревались в причастности к террористической и экстремистской деятельности. Количество выдворенных из России иностранцев выросло в 2,5 раза. Об этом на совещании в Челябинске 16 февраля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и связал эти данные с реализацией решений, принятых год назад на региональном заседании, которое было посвящено противодействию незаконной миграции. «В прошлом году в УрФО на миграционный учет поставлено почти 475 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, рост составил 67%», — сообщил Патрушев. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Секретарь Совбеза связал эти данные с реализацией решений, принятых год назад на региональном заседании, которое было посвящено противодействию незаконной миграции. По его данным в прошлом году в УрФО на миграционный учет поставлено почти 475 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, рост составил 67%. Также для реализации принятых год назад решений был разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». За отчетный период на территории УрФО вынесено 1,5 тысяч судебных решений о блокировке интернет-страниц, содержащих информацию о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, продажи поддельных документов, добавил Патрушев. Открытый доклад Патрушева продлился 15-20 минут. Затем совещание началось за закрытыми дверями. Помимо всех уральских губернаторов и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева, в мероприятии принимают участие представители федеральных структур МВД, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и федеральной таможенной службы. Также в совещании участвует министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.