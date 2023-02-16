В Совбезе Украины попытались угадать план «Б» Путина

Секретарь СНБО Данилов: Медведчук предложил Путину план «Б» по разделу Украины

16 февраля 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов (на фото) заявил, что Виктор Медведчук предложил разделить Украину Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предположил, что РФ, в качестве плана «Б» намерена разделить украинскую территорию, как это было с Кореей. Также глава СНБО заявил, что этот план предложил президенту РФ Владимиру Путину бывший украинский политик Виктор Медведчук. «В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант, они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план «Б», когда будут делать так называемую «вторую Украину », — заявил Алексей Данилов. Его слова приводит BBC «Украина» . Также секретарь СНБО сказал, что план о разделе Украины предложил Медведчук. По словам Данилова, украинские оппозиционеры будут предлагать инициативы по разделению страны. Ранее Медведчук написал статью об Украине, России и Западе. Там он написал, что еще с 1991 года на украинской территории существовали две страны, а именно «анти-Россия и Украина», передает MK.RU . Спецоперация проводится Россией с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предположил, что РФ, в качестве плана «Б» намерена разделить украинскую территорию, как это было с Кореей. Также глава СНБО заявил, что этот план предложил президенту РФ Владимиру Путину бывший украинский политик Виктор Медведчук. «В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант, они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план «Б», когда будут делать так называемую «вторую Украину », — заявил Алексей Данилов. Его слова приводит BBC «Украина». Также секретарь СНБО сказал, что план о разделе Украины предложил Медведчук. По словам Данилова, украинские оппозиционеры будут предлагать инициативы по разделению страны. Ранее Медведчук написал статью об Украине, России и Западе. Там он написал, что еще с 1991 года на украинской территории существовали две страны, а именно «анти-Россия и Украина», передает MK.RU. Спецоперация проводится Россией с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.