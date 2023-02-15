15 февраля 2023

Патрушев оценил возможности челябинского предприятия «КОНАР». Фото

Секретарь Совбеза Николай Патрушев увидел возможности челябинского предприятия «КОНАР»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Патр. Челябинск
Перед началом совещания Николай Патрушев осмотрел производственные площадки «КОНАРа» Фото:

Выездное совещание секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в УрФО 16 февраля в Челябинске проходит на территории завода «КОНАР». Как передает корреспондент URA.RU, перед началом совещания Патрушев осмотрел производственные площадки «КОНАРа», во время Великой Отечественной войны бывшего «Станкомашем».

«Мы исходим из того, что для реализации любого проекта нужны материалы. Без них можно иметь любую инженерию, но не получить нужный результат», — объяснил Бондаренко.

Во время презентации в цехе, руководитель «КОНАРа» показал, как выглядели разрушенные цеха в 2012 году и перечислил все этапы открытия производств на территории. В настоящее время на территории в 190 гектаров работает 11 предприятий, на которых трудятся более 5 тыс человек. «КОНАР» обеспечил Россию собственными насосами для нефтепроводов, снизил зависимость от импорта и в других отраслях.

Из металлопродукции «КОНАРа» построены два российских стадиона к чемпионату мира в 2018 году, «Лахта-центр» в Петербурге и достраивается театр оперы и балета в Крыму. Позднее — начиная непосредственно выездное совещание — Николай Патрушев заявил, что в России «высокой остается доля импортного оборудования и комплектующих в станкостроении, в тяжелом машиностроении, фармацевтике и медицинской технике».

«Надо использовать имеющиеся возможности для развития собственной научно-технологической сферы опережающими темпами, — сказал секретарь Совета безопасности. — Реализация обозначенных мероприятий и планов — это по сути новый этап индустриализации России на основе технологической независимости».

Патр. Челябинск
Деятельность предприятия «КОНАР» рассматривается как пример промышленному импортозамещению
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Выездное совещание секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в УрФО 16 февраля в Челябинске проходит на территории завода «КОНАР». Как передает корреспондент URA.RU, перед началом совещания Патрушев осмотрел производственные площадки «КОНАРа», во время Великой Отечественной войны бывшего «Станкомашем». «Мы исходим из того, что для реализации любого проекта нужны материалы. Без них можно иметь любую инженерию, но не получить нужный результат», — объяснил Бондаренко. Во время презентации в цехе, руководитель «КОНАРа» показал, как выглядели разрушенные цеха в 2012 году и перечислил все этапы открытия производств на территории. В настоящее время на территории в 190 гектаров работает 11 предприятий, на которых трудятся более 5 тыс человек. «КОНАР» обеспечил Россию собственными насосами для нефтепроводов, снизил зависимость от импорта и в других отраслях. Из металлопродукции «КОНАРа» построены два российских стадиона к чемпионату мира в 2018 году, «Лахта-центр» в Петербурге и достраивается театр оперы и балета в Крыму. Позднее — начиная непосредственно выездное совещание — Николай Патрушев заявил, что в России «высокой остается доля импортного оборудования и комплектующих в станкостроении, в тяжелом машиностроении, фармацевтике и медицинской технике». «Надо использовать имеющиеся возможности для развития собственной научно-технологической сферы опережающими темпами, — сказал секретарь Совета безопасности. — Реализация обозначенных мероприятий и планов — это по сути новый этап индустриализации России на основе технологической независимости».
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