Путин: нужно уравнять права военных и бойцов ЧВК

16 февраля 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Военные и участники ЧВК могут получить одинаковые соцгарантии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У бойцов ЧВК и военных должны быть одинаковые социальные гарантии, власти РФ рассматривают такой вопрос. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. «По гарантиям всем социальным, по защитным мерам они (бойцы ЧВК и военные, прим. URA.RU) должны быть в одинаковой ситуации. Рассматриваем этот вопрос», — сказал Путин. Информацию передает телеканал « Россия-24 ». По его словам, добровольцы, контрактники, мобилизованные в равной степени выполняют свой священный долг перед страной. Так президент отреагировал на замечание Львовой-Беловой, что детям военных положены социальные гарантии, а у детей бойцов ЧВК нет таких прав. Бойцы ЧВК принимают участие в спецоперации на Украине вместе с российскими военными. Участникам СВО и их семьям положены различные социальные льготы и выплаты. Ветеранам спецоперации планируют выдавать участки в Крыму, передает «Национальная служба новостей». Также статус ветерана боевых действий смогут получить и добровольцы, сообщает сайт MK.RU

У бойцов ЧВК и военных должны быть одинаковые социальные гарантии, власти РФ рассматривают такой вопрос. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. «По гарантиям всем социальным, по защитным мерам они (бойцы ЧВК и военные, прим. URA.RU) должны быть в одинаковой ситуации. Рассматриваем этот вопрос», — сказал Путин. Информацию передает телеканал «Россия-24». По его словам, добровольцы, контрактники, мобилизованные в равной степени выполняют свой священный долг перед страной. Так президент отреагировал на замечание Львовой-Беловой, что детям военных положены социальные гарантии, а у детей бойцов ЧВК нет таких прав. Бойцы ЧВК принимают участие в спецоперации на Украине вместе с российскими военными. Участникам СВО и их семьям положены различные социальные льготы и выплаты. Ветеранам спецоперации планируют выдавать участки в Крыму, передает «Национальная служба новостей». Также статус ветерана боевых действий смогут получить и добровольцы, сообщает сайт MK.RU