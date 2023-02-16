Путин: нужно уравнять права военных и бойцов ЧВК

У бойцов ЧВК и военных должны быть одинаковые социальные гарантии, власти РФ рассматривают такой вопрос. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
«По гарантиям всем социальным, по защитным мерам они (бойцы ЧВК и военные, прим. URA.RU) должны быть в одинаковой ситуации. Рассматриваем этот вопрос», — сказал Путин. Информацию передает телеканал «Россия-24». По его словам, добровольцы, контрактники, мобилизованные в равной степени выполняют свой священный долг перед страной. Так президент отреагировал на замечание Львовой-Беловой, что детям военных положены социальные гарантии, а у детей бойцов ЧВК нет таких прав.
Бойцы ЧВК принимают участие в спецоперации на Украине вместе с российскими военными. Участникам СВО и их семьям положены различные социальные льготы и выплаты. Ветеранам спецоперации планируют выдавать участки в Крыму, передает «Национальная служба новостей». Также статус ветерана боевых действий смогут получить и добровольцы, сообщает сайт MK.RU
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У бойцов ЧВК и военных должны быть одинаковые социальные гарантии, власти РФ рассматривают такой вопрос. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. «По гарантиям всем социальным, по защитным мерам они (бойцы ЧВК и военные, прим. URA.RU) должны быть в одинаковой ситуации. Рассматриваем этот вопрос», — сказал Путин. Информацию передает телеканал «Россия-24». По его словам, добровольцы, контрактники, мобилизованные в равной степени выполняют свой священный долг перед страной. Так президент отреагировал на замечание Львовой-Беловой, что детям военных положены социальные гарантии, а у детей бойцов ЧВК нет таких прав. Бойцы ЧВК принимают участие в спецоперации на Украине вместе с российскими военными. Участникам СВО и их семьям положены различные социальные льготы и выплаты. Ветеранам спецоперации планируют выдавать участки в Крыму, передает «Национальная служба новостей». Также статус ветерана боевых действий смогут получить и добровольцы, сообщает сайт MK.RU