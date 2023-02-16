Писатель Алексей Иванов выступил против законопроекта о запрете использования иностранных слов

Иванов считает, что новый законопроект о нормах русского языка проживет недолго Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Писатель Алексей Иванов считает мракобесием новый законопроект Госдумы о нормах русского языка. Согласно ему, отныне недопустимо употребление иностранных слов, за исключением не имеющих русскоязычных аналогов. С таким комментарием он выступил во время презентации своей новой книги «Бронепароходы» в Ельцин Центре.

«Я считаю, что это дурь и мракобесие. О чем тут спорить и что обсуждать? Не думаю, что у этого закона будет не долгий срок существования», — заявил Иванов.

Ранее Госдума утвердила нормы русского языка, по которым недопустимо употребление иностранных слов. Исключения составляют лишь те слова, которые не имеют русскоязычных аналогов. Соответствующий законопроект нижняя палата приняла 16 февраля в третьем чтении.