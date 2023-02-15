Politico: в США не верят в планы Украины по Крыму

16 февраля 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

США не поощряют планы Киева по возврату Крыма, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США мало кто верит и поощряет планы Украины по отвоеванию Крыма у России. Об этом сообщает американское издание Politico. «Некоторые американские эксперты не верят, что Украина попытается отвоевать Крым», — говорится в материале издания . По словам обозревателей, украинские власти должны осознавать тот факт, что попытка украинцами возвращения Крыма станет для президента России Владимира Путина переходом через красную линию, который может привести к эскалации конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен выражал мнение, что Вашингтон не поощряет такие планы украинского руководства, но оставляет право принятия решения за ними, заключил автор материала. Ранее появились предположения, что отправленные Киеву западные танки могут быть использованы для наступления украинской армии на Крым. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что возможным наступлением в Запорожской области Вооруженные силы Украины могут попытаться перерезать сухопутный коридор к полуострову, передает RT.

В США мало кто верит и поощряет планы Украины по отвоеванию Крыма у России. Об этом сообщает американское издание Politico. «Некоторые американские эксперты не верят, что Украина попытается отвоевать Крым», — говорится в материале издания. По словам обозревателей, украинские власти должны осознавать тот факт, что попытка украинцами возвращения Крыма станет для президента России Владимира Путина переходом через красную линию, который может привести к эскалации конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен выражал мнение, что Вашингтон не поощряет такие планы украинского руководства, но оставляет право принятия решения за ними, заключил автор материала. Ранее появились предположения, что отправленные Киеву западные танки могут быть использованы для наступления украинской армии на Крым. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что возможным наступлением в Запорожской области Вооруженные силы Украины могут попытаться перерезать сухопутный коридор к полуострову, передает RT.