Жителям ХМАО предлагают зарабатывать на пекарнях

В Ханты-Мансийске и Когалыме продают пекарни сети «Хлеб и Тандыр»

17 февраля 2023 в 06:32 Размер текста - 17 +

Жителям ХМАО предлагают купить пекарню и заработать Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жителям ХМАО предлагают стать владельцами пекарен сети «Хлеб и Тандыр», обещая гарантированный ежемесячный доход от ста тысяч рублей. Пекарню в супермаркете можно приобрести в Ханты-Мансийске и Когалыме, объявления о продаже опубликованы на сайте Avito. «Прибыльный бизнес, который идеально подходит для новичков. Необходимо уделять пекарне 2-3 часа в день, можно управлять удаленно», — пишут представители сети в объявлении на платформе Avito. В Когалыме пекарня находится в супермаркете «Перекресток» по адресу Лениградская, 29. В Ханты-Мансийске в торговом центре «Небо» по адресу Мира, 45. Продавец объясняет причину продажи изъятием вложенных средств, для выполнения дальнейших обязательств по развитию сети. Стоимость пекарни — 2 миллиона 100 тысяч рублей. Продавец обещает стабильный доход, подтвержденный документально, а также налаженную сеть поставщиков. Кроме того, поддержку менеджера на всех этапах. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО продают семиэтажное офисное здание с магазином и хостелом за 180 миллионов рублей. Продавец рассматривает вариант продажи центра поэтажно.

Жителям ХМАО предлагают стать владельцами пекарен сети «Хлеб и Тандыр», обещая гарантированный ежемесячный доход от ста тысяч рублей. Пекарню в супермаркете можно приобрести в Ханты-Мансийске и Когалыме, объявления о продаже опубликованы на сайте Avito. «Прибыльный бизнес, который идеально подходит для новичков. Необходимо уделять пекарне 2-3 часа в день, можно управлять удаленно», — пишут представители сети в объявлении на платформе Avito. В Когалыме пекарня находится в супермаркете «Перекресток» по адресу Лениградская, 29. В Ханты-Мансийске в торговом центре «Небо» по адресу Мира, 45. Продавец объясняет причину продажи изъятием вложенных средств, для выполнения дальнейших обязательств по развитию сети. Стоимость пекарни — 2 миллиона 100 тысяч рублей. Продавец обещает стабильный доход, подтвержденный документально, а также налаженную сеть поставщиков. Кроме того, поддержку менеджера на всех этапах. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО продают семиэтажное офисное здание с магазином и хостелом за 180 миллионов рублей. Продавец рассматривает вариант продажи центра поэтажно.