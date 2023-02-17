Как выгодно получить кредит самозанятым

Основатель платформы «ЯЗАНЯТ»: самозанятые получат кредит выгоднее, если откроют в банке счет с постоянными поступлениями

Для выгодного оформления кредита стоит сначала открыть в банке депозит, рассказал Павел Зюков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Банки реже выдают кредиты самозанятым, потому что у них нет постоянного дохода. Однако если человек зарегистрируется пользователем смежных банковских продуктов и сервисов или заранее откроет в банке счет с постоянными поступлениями, то он может рассчитывать на низкий процент по кредиту. Об этом рассказал председатель Комитета по налогам МГО «Опора России», основатель IT-платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ» Павел Зюков.

«Самозанятый — это физическое лицо, которое может подтвердить свои доходы через приложение „Мой налог“ или в личном кабинете на сайте ФНС. Однако в большинстве банков требуют справку по форме 2-НДФЛ, которая подтверждает именно стабильный доход заемщика», — рассказал Павел Зюков в разговоре с радио Sputnik, отметив, что получение такой справки для самозанятых априори невозможно.

Зюков отметил, что для того, чтобы проще оформить кредит, стоит начать пользоваться услугами банка заранее. В частности, зарегистрироваться в качестве пользователя смежных банковских продуктов и сервисов или открыть в банке депозит или счет, который будет отражать постоянные поступления денежных средств.

Чтобы улучшить условия кредита, самозанятый может обратиться за помощью к поручителям. Залог имущества также изменит условия кредита в лучшую сторону, заключил Павел Зюков.