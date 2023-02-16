Министр Фальков увидел, как в Челябинске строят студенческий кампус

Валерий Фальков ознакомился с ходом строительства кампуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков, который 17 февраля находится с визитом в Челябинске, побывал на территории строящегося межвузовского кампуса. Как передает корреспондент URA.RU, вместе с ним объект осмотрели полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер.

«Этот проект больше, чем просто региональный. Он как минимум окружной. И одновременно еще национального уровня. Поэтому внимание к нему приковано со всех сторон. Сроки очень сжатые. Первые два объекта, студенческие общежития, должны быть сданы до 1 марта 2024 года», — отметил Фальков в ходе совещания.

Министр отметил, что предприятия должны видеть отдачу в виде не только кадров, но и разработки современных технологий. Такого же мнения придерживается Якушев.

«Главная задача, которую решаем, это совершенно другое качество образования. Очень важно, что высшая школа должна обеспечивать не только получение новых знаний студентами, но и развивать науку», — сказал Якушев.

Текслер сообщил, что площадь студенческого городка превысит 120 тысяч кв метров. Комплекс позволит повысить качество образования, закрепить кадры и молодых учебных регионе. Губернатор видит еще одну задачу: уровень выпускаемых кадров должен отвечать современным вызовам и запросам компаний.

В кампусе будут созданы объекты для проживания, появится учебный научный комплекс, многофункциональный комплекс с конференц-залами, коворкингами. В составе также предполагается создание мест отдыха для студентов и преподавателей.

Первые здания в кампусе сдадут к 1 марта 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU