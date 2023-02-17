Власти Латвии разрешили передавать Украине автомобили пьяных водителей

Автомобили в Латвии, водители которых были пойманы пьяными за рулем, будут переданы на Украину, сообщили в правительстве страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сейм Латвии принял поправки к закону, который обеспечивает граждан Украины. Закон допускает конфискацию транспортных средств водителей, пойманных за вождением в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

«В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил Раймонд Бергманис, его цитирует издание Delfi. Он уточнил, что в каждом конкретном случае будет приниматься в индивидуальном порядке.

Страны Запада поддерживают Кеив в украинском конфликте. В том числе Запад собирается передавать Украине конфискованные в западных странах российские активы. Аналитики издания Sohu считает, что это приведет западную экономику к негативным последствиям, передает Nation News.