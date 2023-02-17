Сейм Латвии принял поправки к закону, который обеспечивает граждан Украины. Закон допускает конфискацию транспортных средств водителей, пойманных за вождением в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.
«В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил Раймонд Бергманис, его цитирует издание Delfi. Он уточнил, что в каждом конкретном случае будет приниматься в индивидуальном порядке.
Страны Запада поддерживают Кеив в украинском конфликте. В том числе Запад собирается передавать Украине конфискованные в западных странах российские активы. Аналитики издания Sohu считает, что это приведет западную экономику к негативным последствиям, передает Nation News.
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Сейм Латвии принял поправки к закону, который обеспечивает граждан Украины. Закон допускает конфискацию транспортных средств водителей, пойманных за вождением в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис. «В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил Раймонд Бергманис, его цитирует издание Delfi. Он уточнил, что в каждом конкретном случае будет приниматься в индивидуальном порядке. Страны Запада поддерживают Кеив в украинском конфликте. В том числе Запад собирается передавать Украине конфискованные в западных странах российские активы. Аналитики издания Sohu считает, что это приведет западную экономику к негативным последствиям, передает Nation News.