Курганский завод построит физкультурно-оздоровительный комплекс

«Курганстальмост» построит ФОК в Заозерном районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительством физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Заозерном районе Кургана займется предприятие ЗАО «Курганстальмост». Сумма контракта составит около 179 миллионов рублей. Информация о победителе торгов размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кургане. Победитель аукциона: ЗАО „Курганстальмост“. Стоимость контракта составляет 178 532 513,88 рублей», — говорится на сайте. Заказчиком выступает ГКУ «Управление капитального строительства Курганской области».

ФОК расположится в 4-м микрорайоне Заозерного. Он будет включать в себя спортивный зал, раздевалки с душевыми, помещение для занятий настольным теннисом, кабинет функциональной диагностики. Площадь объекта составит более двух тысяч квадратных метров. Строительство должны завершить до конца 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» будет строить школу на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного. На месте подрядчика предприятие сменило московского застройщика, который отказался достраивать объект.