В Челябинской области создадут новый промышленный кластер. Фото

17 февраля 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Новый кластер создадут на базе «ЧКЗ-Инструмент» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области создадут новый кластер инструментальной промышленности. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, он появится на базе ООО «ЧКЗ-Инструмент». «Новый кластер будет специализироваться на производстве металлорежущего инструмента: твердосплавных стержней, сверл, фрез, машинных и ручных твердосплавных разверток. Изделия предназначены для предприятий ОПК и гражданского машиностроения», — отметили в минпроме. В настоящее время, добавили в ведомстве, 88% подобной продукции приобретается в азиатских и европейских странах. Когда объединение заработает, регион станет одним из ведущих производителей твердосплавного инструмента в России. В рамках старта проекта ООО «ЧКЗ-Инструмент» получил льготный заем в сумме 556,4 млн рублей. На эти средства будет создано инновационное производство полного цикла, для которого будет закупаться российский вольфрамовый порошок. Выпускать планируют высокоточный инструмент с нанесением специальных покрытий. Общая сумма инвестпроекта 708,4 млн рублей. Компанию «ЧКЗ-Инструмент» выбрали якорным предприятием кластера, поскольку она уже занята в реализации важной федеральной программы. На это обратил внимание министр промышленности Павел Рыжий. Он отметил, что при поддержке российского Фонда развития промышленности в Челябинске выполняют производственную программу изготовления специальных стержней и твердосплавных инструментов. Появление кластера сделает регион одним из ведущих производителей твердосплавного инструмента в стране Фото: пресс-служба минпрома Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области создадут новый кластер инструментальной промышленности. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, он появится на базе ООО «ЧКЗ-Инструмент». «Новый кластер будет специализироваться на производстве металлорежущего инструмента: твердосплавных стержней, сверл, фрез, машинных и ручных твердосплавных разверток. Изделия предназначены для предприятий ОПК и гражданского машиностроения», — отметили в минпроме. В настоящее время, добавили в ведомстве, 88% подобной продукции приобретается в азиатских и европейских странах. Когда объединение заработает, регион станет одним из ведущих производителей твердосплавного инструмента в России. В рамках старта проекта ООО «ЧКЗ-Инструмент» получил льготный заем в сумме 556,4 млн рублей. На эти средства будет создано инновационное производство полного цикла, для которого будет закупаться российский вольфрамовый порошок. Выпускать планируют высокоточный инструмент с нанесением специальных покрытий. Общая сумма инвестпроекта 708,4 млн рублей. Компанию «ЧКЗ-Инструмент» выбрали якорным предприятием кластера, поскольку она уже занята в реализации важной федеральной программы. На это обратил внимание министр промышленности Павел Рыжий. Он отметил, что при поддержке российского Фонда развития промышленности в Челябинске выполняют производственную программу изготовления специальных стержней и твердосплавных инструментов.