Курганский чиновник из команды Кокорина устроился на новую работу

17 февраля 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Игорь Ксенофонтов возглавил курганский техникум Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший начальник главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов стал директором техникума сервиса и технологий. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Ксенофонтов занимал руководящий пост в регионе еще при бывшем главе региона Алексее Кокорине. «Игорь Ксенофонтов теперь возглавляет курганский техникум сервиса и технологий. Приказ о его назначении подписали на днях», — указал источник. Другой инсайдер, близкий к сфере образования, подтвердил эту информацию. Собеседник агентства добавил, что новый руководитель техникума сейчас вникает в дела. Получить оперативный комментарий у Ксенофонтова не удалось. На момент написания новости чиновник не ответил на звонок корреспондента URA.RU — телефон у нового директора техникума был занят. В департамент образования и науки Курганской области направлены вопросы по теме. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что Ксенофонтов находился в отпуске до 14 февраля, а после ушел в отставку. Сейчас руководителем управления является Александр Кондратов.

Бывший начальник главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов стал директором техникума сервиса и технологий. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Ксенофонтов занимал руководящий пост в регионе еще при бывшем главе региона Алексее Кокорине. «Игорь Ксенофонтов теперь возглавляет курганский техникум сервиса и технологий. Приказ о его назначении подписали на днях», — указал источник. Другой инсайдер, близкий к сфере образования, подтвердил эту информацию. Собеседник агентства добавил, что новый руководитель техникума сейчас вникает в дела. Получить оперативный комментарий у Ксенофонтова не удалось. На момент написания новости чиновник не ответил на звонок корреспондента URA.RU — телефон у нового директора техникума был занят. В департамент образования и науки Курганской области направлены вопросы по теме. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что Ксенофонтов находился в отпуске до 14 февраля, а после ушел в отставку. Сейчас руководителем управления является Александр Кондратов.