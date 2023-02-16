16 февраля 2023

Курганский чиновник из команды Кокорина устроился на новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание правительства. г. Курган, ксенофонтов игорь
Игорь Ксенофонтов возглавил курганский техникум Фото:

Бывший начальник главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов стал директором техникума сервиса и технологий. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Ксенофонтов занимал руководящий пост в регионе еще при бывшем главе региона Алексее Кокорине.

«Игорь Ксенофонтов теперь возглавляет курганский техникум сервиса и технологий. Приказ о его назначении подписали на днях», — указал источник. Другой инсайдер, близкий к сфере образования, подтвердил эту информацию. Собеседник агентства добавил, что новый руководитель техникума сейчас вникает в дела.

Получить оперативный комментарий у Ксенофонтова не удалось. На момент написания новости чиновник не ответил на звонок корреспондента URA.RU — телефон у нового директора техникума был занят. В департамент образования и науки Курганской области направлены вопросы по теме. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что Ксенофонтов находился в отпуске до 14 февраля, а после ушел в отставку. Сейчас руководителем управления является Александр Кондратов.

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Бывший начальник главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов стал директором техникума сервиса и технологий. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Ксенофонтов занимал руководящий пост в регионе еще при бывшем главе региона Алексее Кокорине. «Игорь Ксенофонтов теперь возглавляет курганский техникум сервиса и технологий. Приказ о его назначении подписали на днях», — указал источник. Другой инсайдер, близкий к сфере образования, подтвердил эту информацию. Собеседник агентства добавил, что новый руководитель техникума сейчас вникает в дела. Получить оперативный комментарий у Ксенофонтова не удалось. На момент написания новости чиновник не ответил на звонок корреспондента URA.RU — телефон у нового директора техникума был занят. В департамент образования и науки Курганской области направлены вопросы по теме. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что Ксенофонтов находился в отпуске до 14 февраля, а после ушел в отставку. Сейчас руководителем управления является Александр Кондратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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