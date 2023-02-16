Валерий Фальков познакомился с перспективными разработками в ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков ознакомился в Челябинске с перспективными разработками ученых и практиков, в том числе углепластиком для сверхзвукового пассажирского самолета. Как передает корреспондент URA.RU, Фалькову показали также другую технику.

«Основное перспективное применение нашего углепластика — новое поколение самолетов. Прежде всего, это сверхзвуковой пассажирский лайнер», — отметил научный сотрудник в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Олег Кудрявцев.

Разработчик отметил, что обычно углепластики — хрупкие материалы. Но за счет добавления волокон с разными разрушающими деформациями челябинские ученые имитируют диаграммы деформирования металла, значительно увеличив прочность и сохранив легкость материала.

И. о. ректора вуза Александр Вагнер представил Фалькову модель нового ракетного двигателя для полностью возвращаемой одноступенчатой ракеты-носителя. Текслер отметил, что технологии создаются в рамках программы «Приоритет 2030». Вуз победил в проекте в 2021 году.

Фальков 17 февраля работает в Челябинске вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Алексеем Текслером. Программа визита началась с совещания в Челябинском госуниверситете. Там руководители обсудили перспективы строительства и работы межвузовского кампуса.

Модель двигателя позволит ракете выводить на орбиту нагрузку и возвращаться на Землю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Научный потенциал Челябинска увеличится, когда заработает межвузовский кампус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU