16 февраля 2023

Министру Фалькову в Челябинске продемонстрировали углепластик для сверхзвукового самолета. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фальков. Челябинск
Валерий Фальков познакомился с перспективными разработками в ЮУрГУ Фото:

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков ознакомился в Челябинске с перспективными разработками ученых и практиков, в том числе углепластиком для сверхзвукового пассажирского самолета. Как передает корреспондент URA.RU, Фалькову показали также другую технику.

«Основное перспективное применение нашего углепластика — новое поколение самолетов. Прежде всего, это сверхзвуковой пассажирский лайнер», — отметил научный сотрудник в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Олег Кудрявцев.

Разработчик отметил, что обычно углепластики — хрупкие материалы. Но за счет добавления волокон с разными разрушающими деформациями челябинские ученые имитируют диаграммы деформирования металла, значительно увеличив прочность и сохранив легкость материала.

И. о. ректора вуза Александр Вагнер представил Фалькову модель нового ракетного двигателя для полностью возвращаемой одноступенчатой ракеты-носителя. Текслер отметил, что технологии создаются в рамках программы «Приоритет 2030». Вуз победил в проекте в 2021 году.

Фальков 17 февраля работает в Челябинске вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Алексеем Текслером. Программа визита началась с совещания в Челябинском госуниверситете. Там руководители обсудили перспективы строительства и работы межвузовского кампуса.

Фальков. Челябинск
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Министр высшего образования и науки Валерий Фальков ознакомился в Челябинске с перспективными разработками ученых и практиков, в том числе углепластиком для сверхзвукового пассажирского самолета. Как передает корреспондент URA.RU, Фалькову показали также другую технику. «Основное перспективное применение нашего углепластика — новое поколение самолетов. Прежде всего, это сверхзвуковой пассажирский лайнер», — отметил научный сотрудник в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Олег Кудрявцев. Разработчик отметил, что обычно углепластики — хрупкие материалы. Но за счет добавления волокон с разными разрушающими деформациями челябинские ученые имитируют диаграммы деформирования металла, значительно увеличив прочность и сохранив легкость материала. И. о. ректора вуза Александр Вагнер представил Фалькову модель нового ракетного двигателя для полностью возвращаемой одноступенчатой ракеты-носителя. Текслер отметил, что технологии создаются в рамках программы «Приоритет 2030». Вуз победил в проекте в 2021 году. Фальков 17 февраля работает в Челябинске вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Алексеем Текслером. Программа визита началась с совещания в Челябинском госуниверситете. Там руководители обсудили перспективы строительства и работы межвузовского кампуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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