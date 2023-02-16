16 февраля 2023

Пермский оборонный завод-банкрот привлек покупателей из Татарстана

К имуществу пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» присматривается производитель броневиков из Татарстана
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, мотовилихинские заводы, мотовилиха
На пермскую «Мотовилиху» положил глаз покупатель из Набережных Челнов Фото:

Имущество пермского оборонного предприятия «Мотовилихинские заводы» может приобрести компания «Ремдизель» из Набережных Челнов. Как пишет газета «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, представители «Ремдизеля» уже приезжали в Пермь и обсуждали возможность покупки имущества пермского завода, который находится в процедуре банкроства.

«ПАО „Мотовилихинские заводы“ посетила делегация АО „Ремдизель“. Представители предприятия якобы обсуждали возможность приобретения имущественного комплекса машхолдинга», — пишет издание.

ПАО «Мотовилихинские заводы» производит реактивные системы залпового огня. Предприятие находится в процедуре конкурсного производства. Торги, на которые выставлялось имущество завода, дважды не состоялись из-за отсутствия заявок. АО «Ремдизель», кроме прочего, производит бронеавтомобили семейства «Тайфун».

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Имущество пермского оборонного предприятия «Мотовилихинские заводы» может приобрести компания «Ремдизель» из Набережных Челнов. Как пишет газета «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, представители «Ремдизеля» уже приезжали в Пермь и обсуждали возможность покупки имущества пермского завода, который находится в процедуре банкроства. «ПАО „Мотовилихинские заводы“ посетила делегация АО „Ремдизель“. Представители предприятия якобы обсуждали возможность приобретения имущественного комплекса машхолдинга», — пишет издание. ПАО «Мотовилихинские заводы» производит реактивные системы залпового огня. Предприятие находится в процедуре конкурсного производства. Торги, на которые выставлялось имущество завода, дважды не состоялись из-за отсутствия заявок. АО «Ремдизель», кроме прочего, производит бронеавтомобили семейства «Тайфун».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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