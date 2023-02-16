Пермский оборонный завод-банкрот привлек покупателей из Татарстана

К имуществу пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» присматривается производитель броневиков из Татарстана

На пермскую «Мотовилиху» положил глаз покупатель из Набережных Челнов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Имущество пермского оборонного предприятия «Мотовилихинские заводы» может приобрести компания «Ремдизель» из Набережных Челнов. Как пишет газета «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, представители «Ремдизеля» уже приезжали в Пермь и обсуждали возможность покупки имущества пермского завода, который находится в процедуре банкроства.

«ПАО „Мотовилихинские заводы“ посетила делегация АО „Ремдизель“. Представители предприятия якобы обсуждали возможность приобретения имущественного комплекса машхолдинга», — пишет издание.

ПАО «Мотовилихинские заводы» производит реактивные системы залпового огня. Предприятие находится в процедуре конкурсного производства. Торги, на которые выставлялось имущество завода, дважды не состоялись из-за отсутствия заявок. АО «Ремдизель», кроме прочего, производит бронеавтомобили семейства «Тайфун».