16 февраля 2023

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с пермскими автобусами

Двое из трех пермяков, пострадавших в ДТП с двумя автобусами находятся в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь доставила пострадавших в больницу Фото:

Двое из трех пострадавших в ДТП с двумя пермскими автобусами находятся в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Авария произошла 16 февраля на площади Дружбы, где столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП пострадали три человека. «Две женщины 48 и 52 лет доставлены в больницу с сотрясением мозга. Третий пострадавший — 10-летний ребенок, у него ссадина, родители от госпитализации школьника отказались», — рассказали в министерстве.

Видео аварии сняли очевидцы и разместили в telegram-канале. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

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Двое из трех пострадавших в ДТП с двумя пермскими автобусами находятся в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. Авария произошла 16 февраля на площади Дружбы, где столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП пострадали три человека. «Две женщины 48 и 52 лет доставлены в больницу с сотрясением мозга. Третий пострадавший — 10-летний ребенок, у него ссадина, родители от госпитализации школьника отказались», — рассказали в министерстве. Видео аварии сняли очевидцы и разместили в telegram-канале. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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