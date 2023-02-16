Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с пермскими автобусами

Двое из трех пермяков, пострадавших в ДТП с двумя автобусами находятся в больнице

17 февраля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Скорая помощь доставила пострадавших в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое из трех пострадавших в ДТП с двумя пермскими автобусами находятся в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. Авария произошла 16 февраля на площади Дружбы, где столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП пострадали три человека. «Две женщины 48 и 52 лет доставлены в больницу с сотрясением мозга. Третий пострадавший — 10-летний ребенок, у него ссадина, родители от госпитализации школьника отказались», — рассказали в министерстве. Видео аварии сняли очевидцы и разместили в telegram-канале. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Двое из трех пострадавших в ДТП с двумя пермскими автобусами находятся в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. Авария произошла 16 февраля на площади Дружбы, где столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП пострадали три человека. «Две женщины 48 и 52 лет доставлены в больницу с сотрясением мозга. Третий пострадавший — 10-летний ребенок, у него ссадина, родители от госпитализации школьника отказались», — рассказали в министерстве. Видео аварии сняли очевидцы и разместили в telegram-канале. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.