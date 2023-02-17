Из Екатеринбурга откроют новые рейсы в Турцию

С первого июня самолеты авиакомпании «Победа» начнут выполнять рейсы Екатеринбург — Анталья

17 февраля 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В список городов из которых запустят рейсы в Анталью вошли еще шесть городов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С первого июня самолеты авиакомпании «Победа» начнут выполнять рейсы из Екатеринбурга в курортный город Турции Анталья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «С первого июня наши самолеты будут совершать полеты из Екатеринбурга в Анталью. Рейсы планируют выполнять два раза в неделю», — сказали в авиакомпании. Помимо Екатеринбурга, в список городов из которых запустят рейсы «Победа» в Анталью вошли Челябинск, Волгоград и Владикавказ, также два раза в неделю. Три раза в неделю будут летать самолеты из Перми и Махачкалы. Из Казани — четыре раза в неделю. Ранее агентство сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцов самолеты авиакомпании «Северсталь Авиа» CRJ 200 со второго мая начнут вылетать в Петрозаводск. Рейсы буду выполняться два раза в неделю.

С первого июня самолеты авиакомпании «Победа» начнут выполнять рейсы из Екатеринбурга в курортный город Турции Анталья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «С первого июня наши самолеты будут совершать полеты из Екатеринбурга в Анталью. Рейсы планируют выполнять два раза в неделю», — сказали в авиакомпании. Помимо Екатеринбурга, в список городов из которых запустят рейсы «Победа» в Анталью вошли Челябинск, Волгоград и Владикавказ, также два раза в неделю. Три раза в неделю будут летать самолеты из Перми и Махачкалы. Из Казани — четыре раза в неделю. Ранее агентство сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцов самолеты авиакомпании «Северсталь Авиа» CRJ 200 со второго мая начнут вылетать в Петрозаводск. Рейсы буду выполняться два раза в неделю.