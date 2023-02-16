16 февраля 2023

Адвокат чиновника из ХМАО, подозреваемого в убийстве прокурора, потребует дорасследования дела

Адвокат экс-чиновника правительства ХМАО Чекина, подозреваемого в убийстве прокурора, будет ходатайствовать о дорасследовании дела
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, защита, обвинение, зал суда, судебное заседание, адвокат, сторона защиты
Адвокат Юрия Чекина нашел нарушения в уголовном деле и намерен требовать дорасследования Фото:

Адвокат Юрия Чекина, который занимал должность главного контролера-ревизора КРУ Минфина РФ по ХМАО, подаст ходатайство о возвращении дела на дорасследование из-за нарушений. Самого Чекина обвиняют в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина в 2000 году. О намерениях адвоката сообщает агентство ТАСС.

«В ходе расследования дела Чекина было допущено множество процессуальных нарушений. В частности, нарушено право на защиту, не предоставлена возможность знакомиться с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами в полном объеме. Поэтому мы будем заявлять в суд ходатайство о возвращении материалов уголовного дела на дополнительное расследование», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой на адвоката Чекина Алексея Ермолаева.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Чекина. Кроме заказного убийства прокурора Чекина обвиняют еще в нескольких преступных эпизодах.

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Адвокат Юрия Чекина, который занимал должность главного контролера-ревизора КРУ Минфина РФ по ХМАО, подаст ходатайство о возвращении дела на дорасследование из-за нарушений. Самого Чекина обвиняют в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина в 2000 году. О намерениях адвоката сообщает агентство ТАСС. «В ходе расследования дела Чекина было допущено множество процессуальных нарушений. В частности, нарушено право на защиту, не предоставлена возможность знакомиться с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами в полном объеме. Поэтому мы будем заявлять в суд ходатайство о возвращении материалов уголовного дела на дополнительное расследование», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой на адвоката Чекина Алексея Ермолаева. Ранее URA.RU писало, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Чекина. Кроме заказного убийства прокурора Чекина обвиняют еще в нескольких преступных эпизодах.
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