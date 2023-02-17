В Екатеринбурге резко подорожала аренда однокомнатных квартир на фоне спроса

Екатеринбуржцы чаще всего снимают однокомнатные квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге за 2022 год вырос спрос на долгосрочную аренду однокомнатных квартир на 50% по сравнению с 2021 годом. Из-за чего подскочили цены на их аренду до 16%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Чаще всего в Екатеринбурге интересуются, долгосрочной арендой однокомнатных квартир — их доля общего спроса составила 50%. Далее по популярности шли двухкомнатные (29%), студии (14%) и „трешки“ (4%). Это последовало росту цен на их аренду до 16%», — сказано в сообщении.

Средняя месячная аренда квартиры в столице Урала обойдется в 21 тысячу рублей за месяц. «Однушка» оценивается в 19 тысяч рублей, студия (18 тысяч рублей), «двушка» (23 тысячи рублей). Трехкомнатная квартира варьируется в 35 тысячах рублей.

Примечательно, что спрос на долгосрочную аренду квартир в 2022 году вырос на 24%. Общий объем предложения составляет 22%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге, Первоуральске и Нижнем Тагила цены на квартиры взлетели на 14%. Одно из самых заметных повышений случилось в Первоуральске. За 2022 год цена выросла (на 20%) с 46 тысяч рублей до 55 тысяч.