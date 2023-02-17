В Свердловской области упал спрос на новые автомобили на 60%

17 февраля 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

В регионе более чем в два раза вырос спрос на китайские бренды авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области за 2022 год продажи новых автомобилей из салона снизились на 62% по сравнению с прошлым годом. Свердловчане приобрели порядка 19,9 тысяч новых авто. Об этом рассказали в пресс-службе «Открытие Авто». «За 2022 год было приобретено 19,9 тысяч новых автомобилей, что на 62% ниже, чем в 2021 году. Треть всех приобретенных авто является Lada, этот бренд занимает первое место по популярности, за ним идет Kia (1826 машин), Renault (1445) и Hyundai (1369). На пятом месте Toyota (990). Многим европейским брендам удавалось оставаться на плаву, так как в 2022 году продавались остатки с заводов Калининграда и Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении. Благодаря этому вырос спрос на китайские бренды авто на 15%: Chery, Geely, Haval, Chagan и другие. В прошлом году интерес составлял 6%. Ранее эксперты подсчитали, за сколько лет свердловчане могут накопить на авто. Чтобы приобрести новый автомобиль, придется копить семь лет. Для подержанной машины, потребуется более четырех лет.

В Свердловской области за 2022 год продажи новых автомобилей из салона снизились на 62% по сравнению с прошлым годом. Свердловчане приобрели порядка 19,9 тысяч новых авто. Об этом рассказали в пресс-службе «Открытие Авто». «За 2022 год было приобретено 19,9 тысяч новых автомобилей, что на 62% ниже, чем в 2021 году. Треть всех приобретенных авто является Lada, этот бренд занимает первое место по популярности, за ним идет Kia (1826 машин), Renault (1445) и Hyundai (1369). На пятом месте Toyota (990). Многим европейским брендам удавалось оставаться на плаву, так как в 2022 году продавались остатки с заводов Калининграда и Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении. Благодаря этому вырос спрос на китайские бренды авто на 15%: Chery, Geely, Haval, Chagan и другие. В прошлом году интерес составлял 6%. Ранее эксперты подсчитали, за сколько лет свердловчане могут накопить на авто. Чтобы приобрести новый автомобиль, придется копить семь лет. Для подержанной машины, потребуется более четырех лет.