16 февраля 2023

В Кургане откроют еще один завод по производству вездеходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, испытание, бурлак
В Кургане готовят к запуску вторую площадку производства арктических вездеходов «Бурлак» Фото:

В Кургане откроют второй завод по производству арктических вездеходов «Бурлак». Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

«В 2023 году в Кургане будет запущен завод по производству арктических вездеходов «Бурлак». Сейчас уже ООО «Вездеходы «Бурлак» ведут работы по созданию новой производственной площадки. На сегодняшний день компания производит три вездехода в месяц, открытие нового завода позволит масштабировать производство, и выпускать до 30 машин в месяц», — говорится в сообщении областного правительства.

Вездеходы «Бурлак», которые производятся в Кургане, работают в условиях крайнего севера, на малопроходимых территориях России и даже в Антарктике. 20 февраля курганские «Бурлаки» отправятся на экспедицию «Север рядом. Якутскими тропами». Поездка запланирована совместно с Россоюзспасом и МЧС России. Команда попутно доставит полезные грузы в отдаленные пункты Якутии. В рамках учений МЧС «Безопасная Арктика» участники экспедиции проведут тестирование новых радиостанций отечественной разработки.

Ранее URA.RU писало, что курганцы увеличат выпуск супер-вездеходов. Гендиректор компании «Вездеходы «Бурлак» Владимир Уфимцев рассказал агентству, что в 2023 году будет запущен новый завод с производительностью от 20 до 30 машин в месяц в зависимости от модификаций. Создание нового производственного корпуса позволит создать до 300 новых рабочих мест.

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В Кургане откроют второй завод по производству арктических вездеходов «Бурлак». Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. «В 2023 году в Кургане будет запущен завод по производству арктических вездеходов «Бурлак». Сейчас уже ООО «Вездеходы «Бурлак» ведут работы по созданию новой производственной площадки. На сегодняшний день компания производит три вездехода в месяц, открытие нового завода позволит масштабировать производство, и выпускать до 30 машин в месяц», — говорится в сообщении областного правительства. Вездеходы «Бурлак», которые производятся в Кургане, работают в условиях крайнего севера, на малопроходимых территориях России и даже в Антарктике. 20 февраля курганские «Бурлаки» отправятся на экспедицию «Север рядом. Якутскими тропами». Поездка запланирована совместно с Россоюзспасом и МЧС России. Команда попутно доставит полезные грузы в отдаленные пункты Якутии. В рамках учений МЧС «Безопасная Арктика» участники экспедиции проведут тестирование новых радиостанций отечественной разработки. Ранее URA.RU писало, что курганцы увеличат выпуск супер-вездеходов. Гендиректор компании «Вездеходы «Бурлак» Владимир Уфимцев рассказал агентству, что в 2023 году будет запущен новый завод с производительностью от 20 до 30 машин в месяц в зависимости от модификаций. Создание нового производственного корпуса позволит создать до 300 новых рабочих мест.
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