16 февраля 2023

В ХМАО нашли временную замену директору «ЮграМегаСпорта»

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, должность, кресло, назначение
Исполняющим обязанности директора «ЮграМегаСпорт» назначен Олег Дресс Фото:

Исполняющим обязанности директора «ЮграМегаСпорт» назначен Олег Дресс. До назначения он занимал должность заместителя директора по спорту. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».

«Олег Дресс назначен временно исполняющим обязанности», — сказали в организации. Предыдущий директор учреждения Валерий Радченко покинул должность 17 февраля. Он перешел на новую работу в подведомственное учреждение министерства спорта РФ в городе Сочи.

Ранее URA.RU писало, что Радченко был вынужден уйти в отставку из-за конфликта с руководством. Также источники агентства связывают уход Радченко с поста главного спортфункционера с накопившимися претензиями от двух вице-губернаторов ХМАО.

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Исполняющим обязанности директора «ЮграМегаСпорт» назначен Олег Дресс. До назначения он занимал должность заместителя директора по спорту. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ЮграМегаСпорт». «Олег Дресс назначен временно исполняющим обязанности», — сказали в организации. Предыдущий директор учреждения Валерий Радченко покинул должность 17 февраля. Он перешел на новую работу в подведомственное учреждение министерства спорта РФ в городе Сочи. Ранее URA.RU писало, что Радченко был вынужден уйти в отставку из-за конфликта с руководством. Также источники агентства связывают уход Радченко с поста главного спортфункционера с накопившимися претензиями от двух вице-губернаторов ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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