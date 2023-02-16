В ХМАО нашли временную замену директору «ЮграМегаСпорта»

Исполняющим обязанности директора «ЮграМегаСпорт» назначен Олег Дресс. До назначения он занимал должность заместителя директора по спорту. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».
«Олег Дресс назначен временно исполняющим обязанности», — сказали в организации. Предыдущий директор учреждения Валерий Радченко покинул должность 17 февраля. Он перешел на новую работу в подведомственное учреждение министерства спорта РФ в городе Сочи.
Ранее URA.RU писало, что Радченко был вынужден уйти в отставку из-за конфликта с руководством. Также источники агентства связывают уход Радченко с поста главного спортфункционера с накопившимися претензиями от двух вице-губернаторов ХМАО.
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