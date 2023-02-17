Генсек НАТО назвал «единственный способ» достичь мира на Украине

Столтенберг назвал военную помощь «единственным способом» решить конфликт на Украине
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг хочет сохранить суверенитет Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Достичь мирного урегулирования конфликта на Украине можно только за счет поставок оружия. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят и сохранятся как суверенная нация. <…> Единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир на Украине — это дать им военную поддержку», — сказал Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция выступления велась на официальном сайте НАТО.

НАТО поставляет Киеву оружие на фоне спецоперации РФ на Украине. Председатель парламентской группы от партии Левых в Бундестаге Севим Дагделен заявила, что может начаться ядерная катастрофа, так как Североатлантический альянс не хочет отказываться от поставок вооружения. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил проводить переговоры по Украине, не прекращая поставок военной помощи, передает «Национальная служба новостей».

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Достичь мирного урегулирования конфликта на Украине можно только за счет поставок оружия. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят и сохранятся как суверенная нация. <…> Единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир на Украине — это дать им военную поддержку», — сказал Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция выступления велась на официальном сайте НАТО. НАТО поставляет Киеву оружие на фоне спецоперации РФ на Украине. Председатель парламентской группы от партии Левых в Бундестаге Севим Дагделен заявила, что может начаться ядерная катастрофа, так как Североатлантический альянс не хочет отказываться от поставок вооружения. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил проводить переговоры по Украине, не прекращая поставок военной помощи, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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