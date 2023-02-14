14 февраля 2023

GT: НАТО приняло решение, которое ведет к ядерному армагеддону

В Бундестаге призвали отказаться от поставок оружия Украине из-за возможной ядерной войны
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург
Депутат Бундестага опасается эскалации конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Председатель парламентской группы от партии Левых в Бундестаге Севим Дагделен высказала опасения о возможной ядерной катастрофе в связи с отказом НАТО от табу на поставки вооружений Украине. Об этом депутат рассказала в интервью китайскому новостному изданию.

«Поставка тяжелых боевых танков, которую канцлер (Олаф Шольц — прим. URA.RU) ранее считал красной чертой, является чрезвычайно опасной эскалацией и еще одним нарушением табу. Чтобы остановить перерастание конфликта на Украине в Третью мировую войну и ядерный армагеддон нам необходимо отказаться от военной логики эскалации. Необходимо найти дипломатический путь выхода из кризиса», — рассказала Дагделен изданию Global Times.

Европейские страны, включая Германию, начали поставки вооружений на Украину после начала Россией специальной военной операции. Правительство ФРГ приняло решение направить танки Leopard 2 для украинской армии. Ранее URA.RU сообщало о депутатах Бундестага, которые призвали прекратить поставки запрещенного оружия на Украину. Речь шла об отправке кассетных бомб для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Председатель парламентской группы от партии Левых в Бундестаге Севим Дагделен высказала опасения о возможной ядерной катастрофе в связи с отказом НАТО от табу на поставки вооружений Украине. Об этом депутат рассказала в интервью китайскому новостному изданию. «Поставка тяжелых боевых танков, которую канцлер (Олаф Шольц — прим. URA.RU) ранее считал красной чертой, является чрезвычайно опасной эскалацией и еще одним нарушением табу. Чтобы остановить перерастание конфликта на Украине в Третью мировую войну и ядерный армагеддон нам необходимо отказаться от военной логики эскалации. Необходимо найти дипломатический путь выхода из кризиса», — рассказала Дагделен изданию Global Times. Европейские страны, включая Германию, начали поставки вооружений на Украину после начала Россией специальной военной операции. Правительство ФРГ приняло решение направить танки Leopard 2 для украинской армии. Ранее URA.RU сообщало о депутатах Бундестага, которые призвали прекратить поставки запрещенного оружия на Украину. Речь шла об отправке кассетных бомб для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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