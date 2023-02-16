Курганские власти ищут перевозчиков на десятки маршрутов

17 февраля 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Конкурсы связаны с распределением 23 автобусных маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области объявили конкурс, связанный с поиском перевозчиков на 23 межмуниципальных маршрута. Эта информация указана на сайте областного департамента экономического развития. «Провести открытый конкурс на получение свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса», — указано в документе, размещенном на сайте департамента. Заявки от участников принимаются до 17 марта. Власти ищут перевозчиков на 23 межмуниципальных маршрута. Автобусы 17 из 23 маршрутов следуют до Кургана. В декабре 2022 года стало известно, что перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 16 межмуниципальных маршрутов. В феврале власти Далматовского муниципального округа подвели итоги конкурсов, где искали перевозчиков для 17 местных маршрутов. На конкурсы никто не заявился.

Власти Курганской области объявили конкурс, связанный с поиском перевозчиков на 23 межмуниципальных маршрута. Эта информация указана на сайте областного департамента экономического развития. «Провести открытый конкурс на получение свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса», — указано в документе, размещенном на сайте департамента. Заявки от участников принимаются до 17 марта. Власти ищут перевозчиков на 23 межмуниципальных маршрута. Автобусы 17 из 23 маршрутов следуют до Кургана. В декабре 2022 года стало известно, что перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 16 межмуниципальных маршрутов. В феврале власти Далматовского муниципального округа подвели итоги конкурсов, где искали перевозчиков для 17 местных маршрутов. На конкурсы никто не заявился.