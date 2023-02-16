Генерал в отставке станет вторым лицом в аппарате челябинского ГФИ

17 февраля 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Чеурин руководил следственным управлением СКР по Челябинской области до 2013 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-руководитель СУ СКР по региону и генерал в отставке Павел Чеурин переходит на работу в аппарат главного федерального инспектора (ГФИ) по Челябинской области Дениса Чернятьева. В челябинском ГФИ Чеурин получит пост федерального инспектора, сообщает URA.RU источник. «Чеурин получит пост федерального инспектор и станет в челябинском ГФИ вторым человеком после Чернятьева. Когда руководитель ГФИ будет отсутствовать, его будет заменять Чеурин», — заявил источник. Инсайдер отметил, что Чернятьев усиливает ГФИ экс-силовиками. У него уже работает бывший замначальника второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по региону Павел Штирц. В пресс-службе полпредства УрФО URA.RU информацию о переходе Чеурина в ГФИ не подтвердили. Чеурин руководил следственным управлением СКР по Челябинской области до 2013 года. После отставки в 2015 Чеурин стал экспертом референтуры в мэрии Челябинска, а затем в 2019 году возглавил контрольно-ревизионное управление мэрии Челябинска, откуда уволился 13 февраля. Сам Чернятьев ранее руководил управлениями СКР по Башкортостану и Челябинской области. В 2013 году он сменил Чеурина на посту руководителя следственного управления СКР по региону. С 2019 по 2022 годы руководил СКР по Республике Башкортостан. С января 2022 года был назначен главным федеральным инспектором по Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-руководитель СУ СКР по региону и генерал в отставке Павел Чеурин переходит на работу в аппарат главного федерального инспектора (ГФИ) по Челябинской области Дениса Чернятьева. В челябинском ГФИ Чеурин получит пост федерального инспектора, сообщает URA.RU источник. «Чеурин получит пост федерального инспектор и станет в челябинском ГФИ вторым человеком после Чернятьева. Когда руководитель ГФИ будет отсутствовать, его будет заменять Чеурин», — заявил источник. Инсайдер отметил, что Чернятьев усиливает ГФИ экс-силовиками. У него уже работает бывший замначальника второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по региону Павел Штирц. В пресс-службе полпредства УрФО URA.RU информацию о переходе Чеурина в ГФИ не подтвердили. Чеурин руководил следственным управлением СКР по Челябинской области до 2013 года. После отставки в 2015 Чеурин стал экспертом референтуры в мэрии Челябинска, а затем в 2019 году возглавил контрольно-ревизионное управление мэрии Челябинска, откуда уволился 13 февраля. Сам Чернятьев ранее руководил управлениями СКР по Башкортостану и Челябинской области. В 2013 году он сменил Чеурина на посту руководителя следственного управления СКР по региону. С 2019 по 2022 годы руководил СКР по Республике Башкортостан. С января 2022 года был назначен главным федеральным инспектором по Челябинской области.