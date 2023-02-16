16 февраля 2023

Подход Тюменской области к развитию туризма признали лучшим в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени, телефон, смартфон, сотовый телефон, гаджет, селфи, селфи палка, иностранцы, студенты, вфмс, острог, туризм
Стратегия Тюменской области оказалась лучшей Фото:

Тюменская область (ТО) стала победителем премии Russian Travel Award в номинации «Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства». Об этом стало известно во время прямой трансляции церемонии награждения.

«Третье место в номинации заняла Мурманская область. Второе — Самарская область. Победителем признана Тюменская область», — сообщил ведущий церемонии. От лица региона награду получила директор департамента потребительского рынка и туризма ТО Мария Трофимова.

Она также прокомментировала успех в премии. «Конкуренция между регионами за внутреннего туриста как никогда высока. Поэтому важно не только определять приоритеты и шаг за шагом формировать свой уникальный туристический продукт, но и грамотно выстраивать работу на перспективу <…> Очень рады, что работу нашей команды оценили на высоком уровне», — передают слова Трофимовой в Информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские операторы также ожидают успеха в туристической отрасли. Они спрогнозировали, что поток гостей региона превысит 3,5 миллиона человек в 2023 году.

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Тюменская область (ТО) стала победителем премии Russian Travel Award в номинации «Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства». Об этом стало известно во время прямой трансляции церемонии награждения. «Третье место в номинации заняла Мурманская область. Второе — Самарская область. Победителем признана Тюменская область», — сообщил ведущий церемонии. От лица региона награду получила директор департамента потребительского рынка и туризма ТО Мария Трофимова. Она также прокомментировала успех в премии. «Конкуренция между регионами за внутреннего туриста как никогда высока. Поэтому важно не только определять приоритеты и шаг за шагом формировать свой уникальный туристический продукт, но и грамотно выстраивать работу на перспективу <…> Очень рады, что работу нашей команды оценили на высоком уровне», — передают слова Трофимовой в Информационном центре правительства Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские операторы также ожидают успеха в туристической отрасли. Они спрогнозировали, что поток гостей региона превысит 3,5 миллиона человек в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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