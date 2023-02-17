17 февраля 2023

Польша объявила о передаче Киеву истребителей

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Польша намерена передать Украине самолеты МиГ-29 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в союзе с другими странами НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы согласны передать ВСУ истребители МиГ-29 вместе с другими странами, как часть решения НАТО», — сказал Моравецкий в речи, транслировавшейся на youtube-канале мероприятия. На вооружении Польши стоит лишь два типа истребителей — F-16 и МиГ-29.

Ранее власти Польши заявляли, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский начал просить о поставках истребителей после того, как страны Запада согласились поставить Киеву танки.

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Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в союзе с другими странами НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы согласны передать ВСУ истребители МиГ-29 вместе с другими странами, как часть решения НАТО», — сказал Моравецкий в речи, транслировавшейся на youtube-канале мероприятия. На вооружении Польши стоит лишь два типа истребителей — F-16 и МиГ-29. Ранее власти Польши заявляли, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский начал просить о поставках истребителей после того, как страны Запада согласились поставить Киеву танки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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