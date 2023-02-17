Польша объявила о передаче Киеву истребителей

Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в союзе с другими странами НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы согласны передать ВСУ истребители МиГ-29 вместе с другими странами, как часть решения НАТО», — сказал Моравецкий в речи, транслировавшейся на youtube-канале мероприятия. На вооружении Польши стоит лишь два типа истребителей — F-16 и МиГ-29.
Ранее власти Польши заявляли, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский начал просить о поставках истребителей после того, как страны Запада согласились поставить Киеву танки.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в союзе с другими странами НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы согласны передать ВСУ истребители МиГ-29 вместе с другими странами, как часть решения НАТО», — сказал Моравецкий в речи, транслировавшейся на youtube-канале мероприятия. На вооружении Польши стоит лишь два типа истребителей — F-16 и МиГ-29. Ранее власти Польши заявляли, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский начал просить о поставках истребителей после того, как страны Запада согласились поставить Киеву танки.