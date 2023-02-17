В ЯНАО назвали дорогие авианаправления

Aviasales: самыми дорогими авианаправлениями из ЯНАО стали Сочи и Санкт-Петербург

Дороже всего из ЯНАО стоят перелеты в Сочи и Санкт-Петербург Фото: Анна Майорова © URA.RU

В марте среди популярных направлений у авиапассажиров из Нового Уренгоя и Салехарда (ЯНАО) самыми дорогими стали Санкт-Петербург и Сочи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

«Салехард — Сочи, средний чек поездки составил 26 200 рублей. Новый Уренгой — Санкт-Петербург, стоимость перелета в обе стороны — 22 тысячи рублей», — сообщили в Aviasales.

В пятерку мартовских востребованных авианаправлений из Салехарда также вошли Тюмень, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург. Средний чек поездки в северную столицу составил 22,6 тысячи рублей, в Москву — 21,5 тысячи рублей, в Екатеринбург — 17,2 тысячи, в Тюмень — 16,2 тысячи.

В топе популярных направлений из газовой столицы Ямала — Москва, Махачкала, Уфа и Тюмень. В среднем перелет в Тюмень обойдется в 13,8 тысячи рублей, в Уфу — 18 тысяч, в Махачкалу — 18,1 тысячи, в Москву — 18,5 тысячи.

Ранее URA.RU писало, что жители ЯНАО на майские праздники планируют перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Омск. Минимальная стоимость перелета в Сочи из аэропортов Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя варьируется от 13 126 до 13 145 рублей.