В ХМАО фитнес-тренеру готовы платить до 250 тысяч рублей

В Сургуте (ХМАО) тренеру в фитнес-клубе World Gym обещают зарплату до 250 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте hh.ru.
«Вакансия: тренер тренажерного зала. Зарплата от 50 000 до 250 000 рублей на руки», — указано на сайте.
Сотруднику предстоит проводить персональные тренировки, дежурить в зале и участвовать в корпоративной жизни компании. От кандидатов требуется профильное высшее образование и умение работать с клиентами. Работодатель приветствует наличие дополнительного образования и спортивных достижений. Тренеру доступно бесплатное посещение фитнес-клуба и аквапарка.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросла нехватка кадров в сфере медицины и спорта. Рынок труда в Югре в целом испытывает дефицит кадров.
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