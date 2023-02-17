В ХМАО фитнес-тренеру готовы платить до 250 тысяч рублей

18 февраля 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Фитнес-тренеру в Сургуте готовы платить от 50 до 250 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте (ХМАО) тренеру в фитнес-клубе World Gym обещают зарплату до 250 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте hh.ru. «Вакансия: тренер тренажерного зала. Зарплата от 50 000 до 250 000 рублей на руки», — указано на сайте. Сотруднику предстоит проводить персональные тренировки, дежурить в зале и участвовать в корпоративной жизни компании. От кандидатов требуется профильное высшее образование и умение работать с клиентами. Работодатель приветствует наличие дополнительного образования и спортивных достижений. Тренеру доступно бесплатное посещение фитнес-клуба и аквапарка. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросла нехватка кадров в сфере медицины и спорта. Рынок труда в Югре в целом испытывает дефицит кадров.

В Сургуте (ХМАО) тренеру в фитнес-клубе World Gym обещают зарплату до 250 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте hh.ru. «Вакансия: тренер тренажерного зала. Зарплата от 50 000 до 250 000 рублей на руки», — указано на сайте. Сотруднику предстоит проводить персональные тренировки, дежурить в зале и участвовать в корпоративной жизни компании. От кандидатов требуется профильное высшее образование и умение работать с клиентами. Работодатель приветствует наличие дополнительного образования и спортивных достижений. Тренеру доступно бесплатное посещение фитнес-клуба и аквапарка. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросла нехватка кадров в сфере медицины и спорта. Рынок труда в Югре в целом испытывает дефицит кадров.