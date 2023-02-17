Это третья отправка гуманитарного груза от казаков в зону СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Фуру с гуманитарным грузом, для отряда добровольцев «Барс-15», отправили в зону специальной военной операции казаки станицы «Сухоложская» из Сухого Лога (Свердловская область). Об этом рассказал атаман станицы Александр Филиппов.

«Это уже третья наша отправка с начала специальной военной операции. Груз собран силами казаков Сухоложья, Курганской и Челябинской областей», — рассказал Филиппов изданию «Знамя победы».

Для бойцов собрали несколько тонн продовольствия, медикаменты, термобелье, блиндажные печи и два автомобиля УАЗ. «Гуманитарный груз прибудет на Украину предположительно 18 февраля и, думаю, станет хорошим подарком на День защитника Отечества», — добавил атаман.

Ранее URA.RU сообщало о свердловских казаках, отправивших внедорожник в зону СВО. Помимо автомобиля были собраны медикаменты, снаряжение и продукты питания.

Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Одной из целей специальной военной операции является помощь жителям Донбасса и поддержка ЛНР и ДНР.