17 февраля 2023

Свердловские казаки отправили на фронт гуманитарный груз своим сослуживцам. Фото

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Это третья отправка гуманитарного груза от казаков в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Фуру с гуманитарным грузом, для отряда добровольцев «Барс-15», отправили в зону специальной военной операции казаки станицы «Сухоложская» из Сухого Лога (Свердловская область). Об этом рассказал атаман станицы Александр Филиппов.

«Это уже третья наша отправка с начала специальной военной операции. Груз собран силами казаков Сухоложья, Курганской и Челябинской областей», — рассказал Филиппов изданию «Знамя победы».

Для бойцов собрали несколько тонн продовольствия, медикаменты, термобелье, блиндажные печи и два автомобиля УАЗ. «Гуманитарный груз прибудет на Украину предположительно 18 февраля и, думаю, станет хорошим подарком на День защитника Отечества», — добавил атаман.

Ранее URA.RU сообщало о свердловских казаках, отправивших внедорожник в зону СВО. Помимо автомобиля были собраны медикаменты, снаряжение и продукты питания.

Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Одной из целей специальной военной операции является помощь жителям Донбасса и поддержка ЛНР и ДНР.

Отправка гуманитарного груза казаками станицы «Сухоложская»
Фото:

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Фуру с гуманитарным грузом, для отряда добровольцев «Барс-15», отправили в зону специальной военной операции казаки станицы «Сухоложская» из Сухого Лога (Свердловская область). Об этом рассказал атаман станицы Александр Филиппов. «Это уже третья наша отправка с начала специальной военной операции. Груз собран силами казаков Сухоложья, Курганской и Челябинской областей», — рассказал Филиппов изданию «Знамя победы». Для бойцов собрали несколько тонн продовольствия, медикаменты, термобелье, блиндажные печи и два автомобиля УАЗ. «Гуманитарный груз прибудет на Украину предположительно 18 февраля и, думаю, станет хорошим подарком на День защитника Отечества», — добавил атаман. Ранее URA.RU сообщало о свердловских казаках, отправивших внедорожник в зону СВО. Помимо автомобиля были собраны медикаменты, снаряжение и продукты питания. Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Одной из целей специальной военной операции является помощь жителям Донбасса и поддержка ЛНР и ДНР.
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